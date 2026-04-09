Israel tấn công Lebanon quy mô lớn

Truyền thông Iran tối 8-4 đưa tin, nước này tiếp tục đình chỉ cho phép tàu qua eo biển Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cùng ngày, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã nêu vấn đề Israel "vi phạm lệnh ngừng bắn" ở Lebanon với bên trung gian hòa giải Pakistan.

Đại học kỹ thuật Sharif ở Tehran, Iran sau vụ không kích của Mỹ - Israel. ẢNH: THX

Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện "cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ đầu xung đột" trên khắp Lebanon trong ngày 8-4. Theo Bộ Y tế Lebanon, đợt tấn công của Israel khiến ít nhất 112 người thiệt mạng, khoảng 800 người bị thương.

Trước đó, theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này sẽ mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển trong 2 tuần, đồng thời nêu ra những điều kiện đối với hoạt động này.

Trong khi sáng 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, cho biết Tehran cũng đồng ý mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump cũng tuyên bố Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết.

Dư luận thế giới cùng ngày cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn. Trong phát biểu ngày 8-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, nước này bày tỏ ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn, coi đây là bước đi tích cực giúp hạ nhiệt căng thẳng; đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của các quốc gia, trong đó có Pakistan. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định “lẽ phải thông thường đã chiến thắng” khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời được kiềm chế, dù hai bên đều tuyên bố chiến thắng.

Trong khi đó, các nước vùng Vịnh mặc dù hoan nghênh, nhưng vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Sau thông tin Mỹ và Iran ngừng bắn 2 tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm gần 20USD, xuống dưới 100USD/thùng, còn khoảng 94,85USD/thùng. Trái ngược với dầu, vàng tăng giá trở lại khi các nhà đầu tư tìm đến kênh sinh lời trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn tiềm ẩn. Thị trường chứng khoán cũng khởi sắc ấn tượng. Lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột là khoảng 135 tàu/ngày, đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi bùng phát xung đột.

KHÁNH MINH tổng hợp