Israel và Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần

Ngày 24-4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm ba tuần sau cuộc đàm phán ngày 23-4 tại Nhà Trắng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ đánh giá cuộc gặp giữa các đại sứ của Israel và Lebanon tại Mỹ đã diễn ra "rất tốt đẹp".

Đây là cuộc đàm phán cấp đại sứ thứ hai giữa hai quốc gia Trung Đông trong vòng một tuần.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, ông đang mong chờ cuộc gặp trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun "trong tương lai gần”, đồng thời bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình lâu dài trong năm nay.

Tổng thống Mỹ khẳng định, Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon nhằm giúp nước này tự bảo vệ trước Hezbollah. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi Lebanon phối hợp giải giáp Hezbollah, cho rằng đây là trở ngại chính đối với hòa bình và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Lệnh ngừng bắn 10 ngày ban đầu giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ ngày 16-4. Trong thời gian đó, phía Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, gây ra một số thương vong và dẫn đến các hành động đáp trả của Hezbollah.

Theo quân đội Israel, Hezbollah đã bắn một số tên lửa vào miền Bắc Israel trong đêm 23-4.

Về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, theo CNN, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không muốn bị thúc ép trong việc chấm dứt xung đột với nước này, đồng thời chưa đặt ra thời hạn cụ thể để Tehran trình đề xuất hòa bình.

