Izara Thiên Nga "bắt tay" 2pillz ra mắt EP “Izara”

Izara Thiên Nga vừa ra mắt EP đầu tay mang tên “Izara” vào tối 20-3.

EP Izara gồm 6 ca khúc do Izara Thiên Nga sáng tác và được sản xuất âm nhạc bởi 2pillz.

Izara Thiên Nga kết hợp cùng 2pillz ra mắt EP đầu tay ở tuổi 16

Izara mang hơi thở trẻ trung, thể hiện qua các ca khúc như Twenty-One hay một giờ, một phút, mỗi giây. Bên cạnh đó, EP cũng có những ca khúc lắng đọng như Hương.

Izara Thiên Nga có thể sử dụng nhiều loại nhạc cụ như violin, piano, guitar, trống, guitar điện, saxophone… và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung

Izara Thiên Nga (Nguyễn Hoàng Thiên Nga, sinh năm 2010) đỗ Thủ khoa chuyên ngành violin tại Nhạc viện TPHCM, quán quân Hãy nghe tôi hát nhí năm 2020 và Top 6 The Voice Kids năm 2017 (thuộc đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường và Soobin), giải tài năng tại cuộc thi Teen Model năm 2022.

Hiện tại, Izara Thiên Nga hướng đến hình ảnh nghệ sĩ đa năng, có thể tự hòa âm, phối khí và trình diễn chính những ca khúc do chính mình sáng tác.

THU HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

