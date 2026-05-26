Khởi động “Mùa Hàn Quốc 2026” tại Việt Nam

Vở ballet đương đại “GAT” sẽ khởi đầu cho Mùa Hàn Quốc 2026 tại Việt Nam. Ảnh: TTVHHQ

Chuỗi hoạt động do Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc triển khai, hướng tới xây dựng một không gian kết nối văn hóa đa chiều giữa nghệ sĩ và công chúng hai nước. Đây là dự án giao lưu văn hóa quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước sau cuộc hội đàm cấp cao Việt Nam - Hàn Quốc gần đây.

Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chương trình sẽ trải rộng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, từ biểu diễn sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến các hoạt động giao lưu chuyên môn. Bên cạnh việc giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống và đương đại của Hàn Quốc, dự án còn hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng sáng tạo hai nước.

Poster Mùa Hàn Quốc 2026. Ảnh: TTVHHQ

Một số hoạt động điểm nhấn của chương trình gồm Lễ hội Âm nhạc K-Live với sự tham gia của các ban nhạc Việt Nam - Hàn Quốc vào tháng 10; chương trình hòa nhạc SM Classics Live tại Hà Nội với phần biểu diễn kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam vào tháng 11; triển lãm nghệ thuật lấy cảm hứng từ các chất liệu truyền thống Hàn Quốc vào tháng 12.

Mở đầu cho “Mùa Hàn Quốc 2026” là chương trình Ballet đương đại “GAT”, diễn ra tối 27-5 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống “gat” của Hàn Quốc, kết hợp ngôn ngữ hình thể của nghệ thuật Ballet phương Tây với mỹ học truyền thống phương Đông. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình mở màn sẽ đem đến cho khán giả Việt Nam một góc nhìn mới mẻ về nghệ thuật Hàn Quốc đương đại.

VĨNH XUÂN