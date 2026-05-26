Hồng Ánh sợ làm tổn thương bạn diễn khi đóng vai phản diện

Đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc , diễn viên Hồng Ánh thừa nhận vai diễn này hoàn toàn khác biệt với tính cách của cô ngoài đời. Cô phải nỗ lực rất nhiều để có thể hóa thân trọn vẹn.

Đoàn phim Mesdames Thanh Sắc vừa có buổi họp báo công bố dự án vào chiều 26-5 tại TPHCM, với sự tham gia của các thành viên trong ê-kíp: đạo diễn Thắng Vũ, giám đốc sáng tạo Tùng Leo, các diễn viên: Hồng Ánh, Thanh Hằng, Lương Thế Thành, Khane Nguyễn...

Chia sẻ tại sự kiện, diễn viên Hồng Ánh cho biết khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh rộng, cô đảm nhận vai bà Sắc – chủ vũ trường Kim Đô, một vai phản diện dài hơi, quyền lực và đầy nội tâm. Điểm thú vị nằm ở sự đối lập hoàn toàn giữa nhân vật và diễn viên ngoài đời.

Hồng Ánh thừa nhận phải nỗ lực rất nhiều để thoát ly bản thân, đồng thời luôn lo lắng sẽ làm tổn thương bạn diễn trong các phân đoạn va chạm.

Trong khi đó, dự án cũng đánh dấu sự trở lại của Thanh Hằng trong hai vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất. Trong phim cô vào vai đại mỹ nhân Cầm Thanh – một người phụ nữ bản năng, táo bạo và đầy liều lĩnh.

Thanh Hằng tiết lộ vai diễn này là một bài toán khó, đòi hỏi sự tập trung năng lượng tối đa để thể hiện những bi kịch mà nhân vật phải trải qua. Đáng chú ý, cô cũng tiết lộ về một "cảnh nóng" đầy áp lực tâm lý trong phim.

Phim cũng đánh dấu màn lột xác khỏi các vai chính diện hiền lành của Lương Thế Thành sau 20 năm làm nghề.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động. Ê-kíp cho biết, để tái hiện bối cảnh những năm 1960 đoàn phim kết hợp giữa bối cảnh thực tế và công nghệ CGI, AI.

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 19-6.

