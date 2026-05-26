Chưa ra mắt, phim kinh dị Việt được chọn làm lại tại 5 quốc gia

Dù phải đến ngày 5-6 mới công chiếu nhưng Ma xó – phim kinh dị dân gian Việt đã được lên kế hoạch làm lại (remake) tại 5 thị trường điện ảnh lớn.

Là dự án hợp tác chiến lược giữa 856 Pictures và CJ HK Entertainment (đơn vị trực thuộc CJ ENM tại Việt Nam) – Ma xó được đánh giá là một IP (thương hiệu) giàu tiềm năng với khả năng chuyển thể và mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế, khởi đầu từ Việt Nam.

Với định hướng trở thành một tác phẩm kinh dị tâm linh, ngay từ ban đầu, Ma xó được xây dựng như một dự án chủ lực của dòng phim folk-spirit horror (kinh dị dân gian), hướng đến khán giả trên toàn khu vực châu Á.

Không chỉ nổi bật về chất lượng nội dung, bộ phim còn được đánh giá cao ở tiềm năng khai thác thương mại, khiến CJ ENM lên kế hoạch phát triển thêm nhiều câu chuyện và dự án liên quan đến IP này tại các thị trường mà tập đoàn đang hoạt động.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, mặc dù đến ngày 5-6 mới chính thức khởi chiếu tại Việt Nam nhưng dự án đã được CJ ENM chọn sản xuất và phát triển lại tại 5 quốc gia: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Ông Justin Kim, Tổng Giám đốc CJ HK Entertainment đồng thời là Trưởng bộ phận sản xuất phim châu Á của CJ ENM, cho biết, ê-kíp nhận ra câu chuyện của Ma xó có tiềm năng vượt ra ngoài phạm vi Việt Nam nếu được phát triển với chiến lược và tầm nhìn phù hợp. Vì vậy bộ phim được phát triển như một trong những IP kinh dị gốc quan trọng.

Còn theo nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch, ê-kíp không chỉ làm một bộ phim mà đang xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh xoay quanh IP này.

Ma xó kể câu chuyện ám ảnh về một cặp vợ chồng trẻ nghèo đang vật lộn để mưu sinh. Người vợ mang thai nhưng do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm sóc sức khỏe đầy đủ nên liên tục phải đối mặt với những cảnh báo nguy hiểm cho thai nhi và có khả năng sảy thai.

Trong tuyệt vọng, hai vợ chồng tìm đến niềm tin tâm linh như một chiếc phao cứu sinh, nhưng chính lựa chọn ấy lại đẩy họ vào vòng xoáy bi kịch.

Thông qua câu chuyện này, bộ phim từng bước bóc tách nỗi đau, niềm tin và những lựa chọn đạo đức khắc nghiệt của con người khi bị đẩy đến ranh giới cuối cùng của tuyệt vọng.

Phim do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu … chính thức khởi chiếu từ ngày 5-6.

