Kết nối đào tạo, nghiên cứu phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Trưa 11-4, Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) do GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG TPHCM, dẫn đầu đến làm việc với Tập đoàn Đầu tư - Phát triển Công nghiệp Becamex (Tập đoàn Becamex), trao đổi định hướng hợp tác chiến lược giữa 2 đơn vị.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung thảo luận tầm nhìn phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM như một cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex cho biết, Tập đoàn Becamex mong muốn tiếp tục hợp tác với ĐHQG TPHCM với các nội dung trọng tâm cụ thể. Đó là nâng cấp khu công nghiệp truyền thống, phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển (R&D), phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ nâng tầm hệ sinh thái Becamex mà đóng góp phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng cho biết, tập đoàn đang thực hiện 3 mục tiêu chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ cao

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai bày tỏ ấn tượng khi tham quan hệ sinh thái Becamex. Đây là môi trường thực tiễn và thực hành toàn diện các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực, rất cần thiết cho nghiên cứu khoa học và đào tạo ở các trường đại học.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai cũng chia sẻ, ĐHQG TPHCM mong muốn tham gia và phát triển thành các dự án hợp tác cụ thể, đề xuất hình thành hệ thống Lab dùng chung 2 bên, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Từ các định hướng đã thống nhất, hai bên sẽ cụ thể hóa thành các nhóm đề tài nghiên cứu, tiến tới triển khai các dự án hợp tác theo từng giai đoạn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Sau mỗi giai đoạn, các kết quả sẽ được rà soát, lựa chọn những mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn hệ sinh thái.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác ĐHQG TPHCM đến tham quan Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) của Tập đoàn Becamex.

Trước đó, đoàn công tác đã tham quan hệ sinh thái Becamex, khảo sát thực tế tại Đô thị Khoa học - Công nghệ Bắc TPHCM; tìm hiểu hệ sinh thái sẵn sàng cho hợp tác chiến lược giữa Becamex và ĐHQG TPHCM.

Đoàn đã tham quan mô hình khu công nghiệp thế hệ mới tại KCN Bàu Bàng, khảo sát tại KCN Mỹ Phước và tìm hiểu quy trình chuyển đổi, nâng cấp từ khu công nghiệp truyền thống sang mô hình phát triển hiện đại.

TÂM TRANG