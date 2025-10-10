Gần 50 quốc gia hội tụ tại Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025

Tối 10-10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất đã khai mạc, đánh dấu lần đầu tiên gần 50 quốc gia từ năm châu hội tụ về Thủ đô để tôn vinh văn hóa và nghệ thuật toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc lễ hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Sự kiện do Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Diễn ra từ 10 đến 12-10 với chủ đề “Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, đây được xem là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia, 45 không gian văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật, cùng hàng chục chương trình chiếu phim, triển lãm, biểu diễn, hội thảo và giao lưu văn hóa đa quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các không gian trưng bày tại lễ hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, văn hóa là sợi dây kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc, quốc gia với quốc gia. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là một minh chứng sinh động cho sự kết nối đó, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng tỏa sáng.

Thủ tướng nhận định, lễ hội lần đầu tiên này, như câu nói “vạn sự khởi đầu nan”, chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, việc chúng ta tổ chức thành công sự kiện hôm nay cho thấy nỗ lực rất lớn của tất cả các bên, mang lại niềm vui và mở rộng con đường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc với Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, khi vừa qua cả nước liên tiếp hứng chịu nhiều cơn bão, gây mưa lũ nghiêm trọng, và kêu gọi cả nước cùng bạn bè quốc tế chung tay hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đảng và Nhà nước luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh gắn kết dân tộc và hội nhập thế giới, đồng thời mong lễ hội nhận được sự hưởng ứng quốc tế để trở thành sự kiện thường niên, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết và hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện.

Chương trình nghệ thuật khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Lễ hội Văn hóa Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hóa, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Lễ khai mạc diễn ra tối 10-10 với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới”, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

MAI AN