Kết nối nguồn lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo

Ngày 11-7, Ngày hội Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo 2026, trong khuôn khổ Startup Connection Day 2026, khai mạc.

Ngày hội Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo 2026

Ngày hội do Sở KH-CN TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp Star Delight, SanDisk Việt Nam, cùng các đơn vị đồng hành tổ chức.

Ngày hội nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài sản sở hữu trí tuệ sáng tạo (Creative IP); mở rộng cơ hội hợp tác, bảo hộ và thương mại hóa sản phẩm sáng tạo của Việt Nam. Qua đó, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của TPHCM.

Sự kiện diễn ra trong ngày 11 và 12-7, tại SIHUB với chuỗi hoạt động theo 3 nhóm nội dung: kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy thương mại hóa Creative IP. Ngày hội quy tụ hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp, startup, trường đại học, cộng đồng sáng tạo và đơn vị hoạt động lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Các bạn trẻ tham quan khu vực triển lãm

Sự kiện nổi bật trong ngày đầu tiên là talkshow "Kiến tạo hệ sinh thái Creative IP Việt Nam", xoay quanh vai trò của nền tảng Creative Lab, ứng dụng AI trong sáng tạo, bản quyền, xu hướng phát triển ngành công nghiệp văn hóa...

Talkshow "Kiến tạo Creative IP trong kỷ nguyên A.I"

Tại chương trình, ThS Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, nhấn mạnh, việc hình thành hệ sinh thái Creative IP không chỉ góp phần đưa nhiều ý tưởng sáng tạo gần hơn với doanh nghiệp và thị trường, mà còn mở ra cơ hội để các giá trị văn hóa Việt Nam chuyển hóa thành nguồn lực phát triển trong nền kinh tế sáng tạo.

ThS Lê Thị Bé Ba phát biểu

Dự kiến ngày 12-7, ngày hội có nhiều hoạt động như: Pitching gọi vốn phim, các phiên seminar về làng nghề, bản quyền và văn hóa số, Gala phim ngắn và nhạc phim.

TIỂU TÂN