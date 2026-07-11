Sửa đổi Luật Xuất bản: Làm rõ cơ chế hậu kiểm trong phát hành xuất bản phẩm

Ngày 11-7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 2012.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm báo cáo tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm, sau hơn 12 năm thi hành, Luật Xuất bản 2012 bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Để khắc phục, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nội dung 27/54 điều của Luật Xuất bản 2012, tập trung hoàn thiện các quy định về nội dung quản lý và chính sách của nhà nước đối với hoạt động xuất bản.

Cùng với đó là phòng chống xâm phạm bản quyền, nhất là hành vi xâm phạm bản quyền trên không gian mạng; tổ chức hoạt động, liên kết của nhà xuất bản; xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương nhận xét, hồ sơ dự án luật được chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn một số nội dung cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung. Việc này nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối mới của Đảng liên quan lĩnh vực xuất bản.

Đồng thời, rà soát, đối chiếu với các luật mới ban hành như: Luật Báo chí, Luật Quảng cáo, Luật Thương mại điện tử và các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI), luật về thuế, tài chính... để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần tiếp tục đánh giá tác động rõ hơn về dự kiến nguồn kinh phí thực hiện và tác động đối với ngân sách nhà nước sau khi luật ban hành.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Ủng hộ việc mở rộng nội dung quảng cáo thương mại trên xuất bản phẩm, giúp nhà xuất bản có thêm nguồn thu, song các thành viên cơ quan thẩm tra đề nghị quy định tỷ lệ phần trăm trang in quảng cáo hợp lý; giới hạn ở một số thể loại sách; nội dung quảng cáo đảm bảo liên quan nội dung sách...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Nhiều ý kiến cũng đề nghị tiếp tục làm rõ cơ chế hậu kiểm trong phát hành xuất bản phẩm, có biện pháp quản lý hiệu quả đối với xuất bản phẩm nhập khẩu.

Về phát triển văn hóa đọc, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định bố trí quỹ đất phát triển không gian văn hóa đọc, để tránh trục lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu lưu ý thêm, nội dung về “Tập đoàn xuất bản truyền thông chủ lực quốc gia” là vấn đề lớn, cần được nghiên cứu, quy định chặt chẽ hơn.

ANH PHƯƠNG