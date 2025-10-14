Khách sạn tại Vũng Tàu sử dụng robot để pha chế đồ uống

Một khách sạn ở phường Vũng Tàu (TPHCM) vừa đưa vào vận hành robot phục vụ pha chế đồ uống, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Robot pha chế đồ uống phục vụ khách hàng

Robot trị giá 1,4 tỷ đồng có thể cầm ly, rót đồ uống, lấy nguyên liệu, điều khiển máy pha cà phê với độ chính xác cao. Robot được Khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đưa vào vận hành từ tháng 10-2025.

Cánh tay robot vận hành nhiều thao tác với độ chính xác cao

"Đây là lần đầu tiên tôi được uống trà sữa do robot pha chế. Trải nghiệm thật sự ấn tượng”, anh Nguyễn Minh Hiếu, một du khách bày tỏ.

Robot đặt đồ uống đã pha chế lên khay phục vụ khách hàng

Khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu là đơn vị tiên phong trên địa bàn trong việc đưa robot vào phục vụ. Không chỉ robot pha chế, khách sạn còn có các robot phục vụ khác, được đưa vào vận hành từ cuối năm 2024.

Những robot này có thể hoạt động liên tục trong 13 giờ, mỗi lần sạc mất 3 giờ. Robot sử dụng ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh.

Một robot khác phục vụ tại khách sạn.

Chị Nguyễn Bé Tám, Quản lý kinh doanh khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu cho biết: “Việc đưa robot vào phục vụ giúp tạo điểm nhấn cho khách sạn và mang lại nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ các bạn trẻ”.

HẢI BÌNH