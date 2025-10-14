Khách sạn tại Vũng Tàu sử dụng robot để pha chế đồ uống

Robot trị giá 1,4 tỷ đồng có thể cầm ly, rót đồ uống, lấy nguyên liệu, điều khiển máy pha cà phê với độ chính xác cao. Robot được Khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đưa vào vận hành từ tháng 10-2025.
"Đây là lần đầu tiên tôi được uống trà sữa do robot pha chế. Trải nghiệm thật sự ấn tượng”, anh Nguyễn Minh Hiếu, một du khách bày tỏ.
Khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu là đơn vị tiên phong trên địa bàn trong việc đưa robot vào phục vụ. Không chỉ robot pha chế, khách sạn còn có các robot phục vụ khác, được đưa vào vận hành từ cuối năm 2024.
Những robot này có thể hoạt động liên tục trong 13 giờ, mỗi lần sạc mất 3 giờ. Robot sử dụng ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh.
Chị Nguyễn Bé Tám, Quản lý kinh doanh khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu cho biết: “Việc đưa robot vào phục vụ giúp tạo điểm nhấn cho khách sạn và mang lại nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ các bạn trẻ”.