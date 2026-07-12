Busan tôn vinh di sản thế giới

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới trực thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại TP cảng Busan, Hàn Quốc, từ ngày 19 đến 29-7. Nước chủ nhà đã lên kế hoạch biến sự kiện trở thành một lễ hội văn hóa quy mô lớn.

Đây là lần đầu tiên, Hàn Quốc đăng cai tổ chức một phiên họp chính thức của Ủy ban Di sản thế giới kể từ khi chính thức tham gia Công ước Di sản thế giới vào năm 1988. Dự kiến, khoảng 3.000 đại biểu đại diện cho 196 quốc gia thành viên, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế lớn và các đơn vị phi chính phủ tham dự sự kiện.

Trong suốt hơn 10 ngày làm việc, các nhà quản lý, học giả và chuyên gia sẽ cùng nhau thảo luận, xem xét và đưa ra những quyết định mang tính định hướng liên quan đến việc ghi danh các di sản mới và công tác bảo tồn, quản lý bền vững các di sản thế giới hiện có.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện trong việc nâng cao vị thế văn hóa quốc gia, Cơ quan Di sản Hàn Quốc đã lên kế hoạch biến kỳ họp này thành một không gian lễ hội kết nối di sản với bạn bè quốc tế. Tâm điểm của chiến dịch quảng bá này là Korea Pavilion (Nhà triển lãm Hàn Quốc), được thiết kế và vận hành ngay tại không gian của Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan, nơi diễn ra những cuộc họp chính thức.

Tại đây, một liên minh gồm 35 tổ chức văn hóa, nghệ thuật và lịch sử sẽ cùng vận hành 45 gian hàng trưng bày kết hợp trải nghiệm tương tác thực tế, mang đến cho các đại biểu quốc tế cái nhìn sâu sắc và sinh động về lịch sử xứ kim chi.

Thành lũy cổ Namhansanseong ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một Di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2014 (ẢNH: YONHAP)

Một trong những không gian thu hút nhiều sự chú ý nhất tại nhà triển lãm là khu trưng bày chuyên đề với chủ đề Hàn Quốc và UNESCO. Khu vực này sẽ tái hiện câu chuyện lịch sử và giá trị nghệ thuật của 17 Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận tại Hàn Quốc.

Người xem sẽ được chiêm ngưỡng những tư liệu quý giá về pháo đài Hwaseong kiên cố, thành cổ Namhansanseong thâm nghiêm hay nét thanh tịnh, cổ kính của những tu viện Phật giáo tọa lạc sâu trong các vùng núi hẻo lánh của Hàn Quốc. Không tôn vinh những thành tựu đã có, không gian này còn là nơi Hàn Quốc chủ động giới thiệu, quảng bá các địa danh ứng viên tiềm năng cho danh sách Di sản văn hóa thế giới của UNESCO, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong các kỳ xét duyệt tương lai.

Bên cạnh những phương pháp trưng bày truyền thống, ban tổ chức còn ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ kỹ thuật số hiện đại nhằm tạo ra những trải nghiệm thị giác bùng nổ cho khách tham quan. Đáng chú ý nhất là triển lãm nghệ thuật truyền thông số mang tên Heritage: Timeless time (Di sản: Thời gian vô tận). Với hệ thống màn hình và thiết bị trình chiếu quy mô cao tới 9m, không gian này sẽ tái hiện lại các di sản văn hóa, thiên nhiên của Hàn Quốc dưới dạng đồ họa chuyển động đỉnh cao, mang lại hiệu ứng thị giác cao và giúp thông điệp bảo tồn di sản được truyền tải một cách tự nhiên.

Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi nam ca sĩ G-Dragon, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự cho kỳ họp Ủy ban Di sản thế giới tại Busan. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối văn hóa mạnh mẽ, đưa các giá trị di sản truyền thống đến gần hơn với giới trẻ của Hàn Quốc và thế giới.

KHÁNH MINH