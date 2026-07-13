Tối 12-7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026).

Tại đêm gala, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày giới thiệu những thành tựu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Ảnh: KIÊN PHẠM

Chương trình mang chủ đề “Dòng chảy”, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Gala kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật với các phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Đây là hình tượng ẩn dụ cho phẩm chất của người chiến sĩ an ninh: âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn hiện diện trên những mặt trận cam go nhất.

Các đại biểu nghe giới thiệu về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh những dấu mốc quan trọng, chiến công xuất sắc và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Ảnh: KIÊN PHẠM

Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình gửi gắm thông điệp: bình yên không tự nhiên mà có, mà là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Đó là những con người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, góp phần giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của đất nước.

Một số hình ảnh tại đêm gala. Ảnh: KIÊN PHẠM

Các đại biểu dự đêm gala

Đêm nghệ thuật đặc biệt ca ngợi lực lượng An ninh nhân dân trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân

LAM HOÀNG