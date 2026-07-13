Gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên"

Chương trình mang chủ đề “Dòng chảy”, được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.
Gala kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật với các phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Đây là hình tượng ẩn dụ cho phẩm chất của người chiến sĩ an ninh: âm thầm, lặng lẽ nhưng luôn hiện diện trên những mặt trận cam go nhất.
Đêm gala đưa khán giả đi qua 3 chương nghệ thuật, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình gửi gắm thông điệp: bình yên không tự nhiên mà có, mà là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Đó là những con người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, góp phần giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của đất nước.
Một số hình ảnh tại đêm gala. Ảnh: KIÊN PHẠM