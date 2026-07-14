Nửa cuối năm 2026 và cả năm 2027, Việt Nam liên tiếp đăng cai nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín như Miss World - Hoa hậu Thế giới 2026; Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2026 và Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Điển hình, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra từ ngày 29-8 đến 5-9 tại TPHCM, Hải Phòng và Khánh Hòa, với sự tham gia của hơn 120 người đẹp đến từ khắp thế giới. Bên cạnh các phần thi chính, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa và trải nghiệm địa phương, góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống Việt Nam.

Đêm chung kết tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn cầu. Theo bà Julia Morley, Chủ tịch Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới, mục tiêu chính của cuộc thi là mong muốn để lại những ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Dự kiến cuối năm 2026 đầu năm 2027, cuộc thi Miss Cosmo - Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2026 cũng sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành miền Trung. Cuộc thi quy tụ khoảng 90 đại diện đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong cuộc thi có chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang, du lịch và quảng bá điểm đến diễn ra tại nhiều địa phương. Tiếp đó, trong năm 2027, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 cũng sẽ được tổ chức tại Việt Nam theo hình thức mới, gắn hành trình của các người đẹp với những vùng di sản tiêu biểu của Việt Nam.

Chúng ta từng tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế các năm 2017, 2023, qua đó đã giới thiệu nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc tiêu biểu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TPHCM… ra thế giới.

Việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai các cuộc thi sắc đẹp quốc tế không chỉ khẳng định khả năng tổ chức một sự kiện giải trí, tôn vinh nhan sắc mà quan trọng hơn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế của một đất nước đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, từng bước phát triển ngành công nghiệp sự kiện - một mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa; góp phần kể câu chuyện về một Việt Nam an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và năng động.

TIỂU TÂN