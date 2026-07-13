Hợp lực phát triển ngành công nghiệp văn hóa

Sáng 13-7, tại TPHCM, Đại hội đại biểu Hiệp hội Áo dài TPHCM nhiệm kỳ I (2026 - 2031) được tổ chức với sự tham dự của đông đảo nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nhà thiết kế thời trang, các doanh nhân, chuyên gia văn hóa…

Đại hội đại biểu Hiệp hội Áo dài TPHCM nhiệm kỳ I diễn ra sáng 13-7

Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thời trang, sáng tạo và bảo tồn giá trị truyền thống; đồng thời khẳng định vai trò của hiệp hội trong việc đồng hành cùng TPHCM thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Ban Chấp hành Hiệp hội Áo dài TPHCM nhiệm kỳ I

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, hiệp hội cam kết ưu tiên nguồn lực triển khai ngay 5 chương trình, dự án trọng điểm: Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM; Dự án Bảo tàng số “Một nghìn gương mặt - Một nghìn câu chuyện Áo dài”; Dự án Nghiên cứu và Phát triển hệ sinh thái Văn hóa Áo dài TPHCM giai đoạn 2026 - 2031; chương trình hợp tác quốc tế với các tuần lễ thời trang, triển lãm áo dài tại các thị trường quốc tế trọng điểm; chuỗi hoạt động nghệ thuật cộng đồng.

Ban Chấp hành Hiệp hội Áo dài TPHCM nhiệm kỳ I gồm 9 thành viên. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh cho biết: Hiệp hội mong muốn trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng sáng tạo, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần đưa áo dài trở thành biểu tượng văn hóa sống động của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

TIỂU TÂN