TPHCM khảo sát các thiết chế văn hóa gắn với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch khảo sát các thiết chế văn hóa gắn với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố năm 2026.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hoạt động khảo sát nhằm đánh giá hiệu quả triển khai tại cơ sở, ghi nhận những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác tham mưu.

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát được tổ chức thành 3 đợt, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở VH-TT TPHCM. Nội dung khảo sát tập trung vào việc triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống; hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa, nhà truyền thống, bảo tàng, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn khảo sát cũng sẽ đánh giá công tác xã hội hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hoạt động văn học - nghệ thuật trên địa bàn.

Đợt khảo sát đầu tiên dự kiến diễn ra trong tháng 7-2026 tại Trận địa Pháo cổ và Hầm thủy lôi Núi Lớn, Di tích cấp quốc gia, cùng Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor, phường Vũng Tàu.

Đợt 2 dự kiến tổ chức trong tháng 8-2026 tại Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM, Câu lạc bộ đờn ca tài tử và Đội văn nghệ liên ấp xã Bình Hưng.

Đợt 3 dự kiến diễn ra trong tháng 9-2026 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đình Phú Long và một số khu phố tiêu biểu ở phường Lái Thiêu.

Thông qua các đợt khảo sát, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Sở VH-TT TPHCM tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

THIÊN BÌNH