Trên 90.000 lượt khách tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2026

Sau 4 ngày diễn ra, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 chính thức khép lại với nhiều con số ấn tượng, khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu của ngành.

Phát biểu bế mạc chiều 12-4, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải cho biết, điểm nhấn của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương B2B với gần 500 đơn vị mua sản phẩm du lịch, trong đó có 125 công ty lữ hành quốc tế và hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam. Hội chợ ghi nhận hơn 25.000 cuộc hẹn hợp tác, tạo nền tảng mở rộng thị trường và kết nối chuỗi cung ứng du lịch.

Lượng khách tham quan đạt trên 90.000 lượt với khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được giới thiệu trực tiếp. Tổng doanh thu bán sản phẩm du lịch tại sự kiện ước đạt hơn 195 tỷ đồng. Khảo sát nhanh cho thấy, 95% doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra, trong đó, trên 92% đơn vị hài lòng với hiệu quả hội chợ.

Trong khuôn khổ sự kiện, 18 hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động xúc tiến đã diễn ra, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng. Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch tiêu biểu năm 2025 cũng được tổ chức với 221 giải thưởng ở 19 hạng mục, tôn vinh 141 tập thể và 80 cá nhân. Trên nền tảng số, hội chợ ghi nhận hơn 35 triệu lượt tương tác liên quan trên TikTok, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện trong môi trường trực tuyến.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị ghi nhận kết quả tích cực. Vietluxtour cho biết đã hoàn thành mục tiêu kép khi vừa gia tăng doanh số trực tiếp, vừa mở rộng hợp tác quốc tế trên cả ba thị trường outbound (đưa khách ra nước ngoài), nội địa và inbound (đón khách đến Việt Nam). Doanh thu tour ngắn ngày châu Á tăng khoảng 15%, trong khi thị trường nội địa ghi nhận xu hướng rõ nét với các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch xanh...

Đại diện của Flamingo Redtours cho biết đã trao đổi chuyên sâu với hơn 50 cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Australia; làm việc với hơn 100 đối tác du lịch là khách sạn, hàng không, vận chuyển…

VĨNH XUÂN