Sáng 5-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TPHCM), diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 – Vietnam Energy Week, do Bộ Công thương phối hợp cùng UBND TPHCM và Informa Markets tổ chức.

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra chương trình, từ ngày 5 đến 7-11, sẽ có hàng loạt hoạt động trưng bày, kết nối doanh nghiệp, hội thảo chuyên ngành năng lượng...

Chương trình gồm bốn triển lãm chuyên biệt: công nghệ điện và năng lượng tái tạo; công nghiệp hỗ trợ và thiết bị điện; công nghệ HVAC (hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí); cùng công nghệ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Ấn Độ… giới thiệu hàng trăm công nghệ tiên tiến, giải pháp năng lượng xanh và lưu trữ điện hiện đại.

Khách tham quan tìm hiểu về các loại máy được trưng bày tại SECC trưa 5-11

Theo Bộ Công thương, trong 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện quốc gia đạt hơn 240 tỷ kWh, trong đó năng lượng tái tạo chiếm gần 14% tổng cơ cấu phát điện. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 bổ sung 150.000 MW công suất năng lượng tái tạo, hướng tới 80-100% năng lượng sạch vào năm 2050.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh và phát triển công nghiệp bền vững; giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và năng lực sản xuất đến cộng đồng quốc tế.

Chuyên gia, doanh nghiệp dự khai mạc sáng 5-11

Chuỗi hội thảo chuyên sâu trong khuôn khổ chương trình tập trung vào các chủ đề: Chuyển đổi năng lượng – hành trình Net Zero, Thị trường carbon, Trung tâm dữ liệu xanh và hệ thống HVAC tiết kiệm năng lượng, góp phần kết nối chính sách – công nghệ – doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam.

THI HỒNG