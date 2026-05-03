Khai thác đất trái phép, 3 người ở Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 3-5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Cường (sinh năm 1975), Lê Thanh Toàn (sinh năm 1971), đều trú xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Lục (sinh năm 1978, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền và Công an xã Yên Thọ tổ chức kiểm tra và phát hiện tại khu vực đồi phía sau bãi tập kết cây keo của hộ gia đình ông Trần Minh Cường có 2 máy xúc và 5 xe ô tô tải đang hoạt động xúc đất lên xe để vận chuyển ra khỏi khu vực, không bảo đảm thủ tục khai thác, vận chuyển theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2-2026, ông Trần Minh Cường với Lê Thanh Toàn rủ Nguyễn Văn Lục cùng nhau khai thác đất trên địa bàn xã Yên Thọ để bán kiếm lời. Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất thỏa thuận góp tiền để mua máy làm chung, lợi nhuận sẽ chia đều cho cả 3 người.

Nguyễn Văn Lục, Trần Minh Cường và Lê Thanh Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong khoảng thời gian từ 26-2-2026 đến 22-3-2026, các đối tượng đã khai thác và bán được 502 chuyến xe, với khoảng 3.500 m3 đất, tổng số tiền thu được là hơn 186,8 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí trực tiếp phục vụ cho việc khai thác, vận chuyển, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng.

DƯƠNG QUANG