Khai thác lại tuyến du lịch biển đảo Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc

Tiếp nối thành công của chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn và Thân thiện với Môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL) - được triển khai từ năm 2008 tại Việt Nam, là một trong các chương trình trách nhiệm xã hội toàn cầu của tập đoàn Ford (được tổ chức tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới), nhằm xây dựng một cộng đồng lái xe an toàn và văn minh, năm nay, Ford Việt Nam khởi động phiên bản mới Hướng dẫn kỹ năng lái xe đường địa hình.