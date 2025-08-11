Khách tàu biển tấp nập đến Việt Nam

Ngày 11-8, tại TPHCM, Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển châu Á (ACSN) với sự tham dự của đại biểu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Maldives, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức luân phiên tại Việt Nam.

Khách tàu biển quốc tế tham quan Việt Nam

Hội nghị tập trung thảo luận giải pháp hợp tác, cập nhật xu hướng du lịch tàu biển, xúc tiến điểm đến. Lữ hành Saigontourist là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự, đồng thời là đơn vị tổ chức và tài trợ, kết hợp chương trình tham quan TPHCM dành cho đại biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị trưa 11-8

Hội nghị là một phần trong chiến lược tiếp thị quốc tế của Lữ hành Saigontourist, nhằm thu hút khách tàu biển và tàu sông. Từ năm 2022, doanh nghiệp liên tục tham gia các hội chợ du lịch tàu biển lớn như Seatrade Cruise Global (Mỹ), Seatrade Cruise Med (Tây Ban Nha)...

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, du lịch tàu biển, tàu sông tại Việt Nam đang phục hồi tích cực. Việc chủ động quảng bá tại các sự kiện quốc tế và tổ chức hội nghị như ACSN góp phần đưa Việt Nam vào hải trình dài hạn của các hãng tàu đến năm 2030. Ngoài phục vụ du khách quốc tế, doanh nghiệp còn là đại lý hàng hải cho nhiều hãng tàu lớn khi cập cảng Việt Nam.

Khách tàu biển quốc tế tham quan Việt Nam do Lữ hành Saigontourist tiếp đón

Từ tháng 8-2025 đến tháng 4-2026, Lữ hành Saigontourist dự kiến đón 151 chuyến tàu sông quốc tế với hơn 6.000 khách từ châu Âu, Mỹ, Úc… Hành trình dài 4 - 9 ngày xuất phát từ TPHCM xuôi dòng Mekong, qua các điểm Mỹ Tho – Cái Bè – Vĩnh Long – Sa Đéc – Châu Đốc, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam bộ.

THI HỒNG