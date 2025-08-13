Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố bộ sản phẩm “80 trải nghiệm Hà Nội không thể bỏ lỡ trong mùa lễ hội lịch sử” cùng loạt sản phẩm du lịch mới, kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài nước.

Bộ sản phẩm được chia thành 8 nhóm chủ đề: Di sản - Văn hóa - Lịch sử; Sinh thái - Nghỉ dưỡng - Thiên nhiên; Ẩm thực - Mua sắm - Trải nghiệm phố thị; Nghệ thuật - Đêm - Sáng tạo; Sản phẩm, dịch vụ tại khách sạn; Giao thông - Metro - Đường thủy - Hàng không; Nông nghiệp - Làng nghề - Nông thôn mới; Liên kết vùng - Kết nối tỉnh, thành - quốc tế. Đây là sản phẩm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hà Nội tung "80 trải nghiệm vàng" hút khách mùa lễ hội lịch sử

Theo Sở Du lịch Hà Nội, đây là “lời chào đón thân thiện từ Hà Nội” và là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn khai thác giá trị văn hóa, lịch sử với nâng cao trải nghiệm du khách. Các sản phẩm sẽ được giới thiệu rộng rãi tới doanh nghiệp để triển khai và phục vụ du khách ngay trong mùa lễ hội.

Điểm nhấn của chuỗi sản phẩm là đoàn tàu du lịch 2 tầng “Năm Cửa Ô” - The Hanoi Train, gồm 5 toa hành khách mang tên: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Đây là tuyến tàu hỏa du lịch nội đô đầu tiên của Thủ đô, kết hợp hoài niệm với thiết kế văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng Hà Nội.

Tàu khai trương ngày 19-8, có 3 khung giờ sáng, chiều, tối, đưa khách qua các ga Hà Nội, Gia Lâm, Từ Sơn, Long Biên, Đông Anh, Hà Đông… với những điểm dừng tham quan như Đền Đô (Bắc Ninh) hay cầu Long Biên.

Ngoài đường sắt truyền thống, tuyến Metro 2A (Cát Linh - Hà Đông) cũng được khai thác thành sản phẩm du lịch mới. 2 tour tiêu biểu “Hành trình xanh cùng Hà Nội" - Metro Green Journey kết hợp tham quan làng lụa Vạn Phúc hoặc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm depot Phú Lương và buồng lái tàu mô phỏng, mang đến những trải nghiệm giáo dục, giải trí độc đáo.

Với sự chuẩn bị công phu, Hà Nội kỳ vọng “80 trải nghiệm vàng” cùng The Hanoi Train và Metro Green Journey sẽ trở thành cú hích lớn, góp phần đưa Thủ đô trở thành điểm đến du lịch đường sắt giàu trải nghiệm di sản và sáng tạo bậc nhất cả nước.

MAI AN