Đà Nẵng đăng cai diễn đàn công nghệ lớn nhất ngành khách sạn - nhà hàng

Chiều 14-8, Tổ chức HorecFex Việt Nam, Liên chi hội khách sạn Việt Nam, Cung hội nghị quốc tế Ariyana phối hợp tổ chức công bố HorecFex Việt Nam 2025 - triển lãm và diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành HORECA (khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống/cà phê).

Hiện các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đều ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dịch vụ, lễ tân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, sự kiện diễn ra trong ngày 26, 27-8, dự kiến thu hút hơn 500 khách sạn, nhà hàng và các đơn vị doanh nghiệp, hơn 3.500 khách mời và hơn 55 diễn giả trong nước và quốc tế; có 80 gian hàng triển lãm công nghệ ngành khách sạn.

Tại sự kiện, các chuyên gia chia sẻ, thảo luận, cập nhật các giải pháp và xu hướng đột phá cho ngành khách sạn, du lịch và dịch vụ. Trong đó, tập trung định hướng tương lai ngành khách sạn, phương pháp và xu hướng để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch bền vững; giải pháp đào tạo nguồn nhân lực – chìa khóa của sự phát triển lâu dài; giải pháp kinh doanh nhà hàng hiệu quả.

Khách mời tham dự buổi công bố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngoài ra, có 20 phiên thảo luận liên quan công nghệ tiên tiến, AI, ChatGPT giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành khách sạn.

Trong khuôn khổ HorecFex Việt Nam 2025, khách tham dự có cơ hội trực tiếp tương tác với những giải pháp robot tiên tiến đang được ứng dụng trong ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch, như: robot phục vụ dịch vụ, robot phục vụ lễ tân, giúp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa quy trình vận hành; thử nghiệm những công nghệ mới kính VR Meta - tập đoàn công nghệ của Mark Zuckerberg.

Toàn cảnh họp báo công bố sự kiện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch HorecFex Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, hiện các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đều ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dịch vụ, lễ tân. Sau sự kiện HorecFex lần đầu vào năm 2024, việc lan tỏa, ứng dụng công nghệ trong ngành khách sạn đạt nhiều hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

“Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, những sự kiện như thế này đóng vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho toàn ngành”, ông Nguyễn Đức Quỳnh nói.

Ông Andre Pierre, Giám đốc Điều hành Tổ chức HorecFex Việt Nam khẳng định, việc HorecFex tiếp tục chọn Đà Nẵng làm điểm tổ chức không chỉ khẳng định vị thế mà còn mở ra cánh cửa kết nối Đà Nẵng với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và công nghệ tiên tiến toàn cầu.

Sau khi hợp nhất, Đà Nẵng có hơn 2.000 khách sạn với công suất 100.000 lượt/đêm, đòi hỏi quản lý tinh gọn và ứng dụng công nghệ để duy trì lợi thế cạnh tranh.

XUÂN QUỲNH