TPHCM đồng thời tổ chức 4 sự kiện quốc tế lớn vào đầu tháng 9

Tại cuộc họp báo về Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM ngày 14-8, Sở Du lịch cho hay, lần đầu TPHCM diễn ra 4 sự kiện quy mô lớn.

Khách tàu biển quốc tế tham quan Việt Nam

Ngày 14-8, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin, từ ngày 4 đến 6-9, TPHCM lần đầu tiên tổ chức đồng thời 4 sự kiện quốc tế quy mô lớn, gồm: Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM (ITE HCMC 2025), Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố Toàn cầu (TPO) lần thứ 12, Vietnam International Sourcing 2025 (kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế) và Diễn đàn Xuất khẩu 2025.

Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 19 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề “Du lịch bền vững – Trải nghiệm sống động”, khẳng định chiến lược phát triển du lịch hài hòa lợi ích kinh tế với giá trị văn hóa, xã hội, môi trường. Sự kiện tiên phong giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng xu hướng du lịch xanh, bền vững cho khách trong và ngoài nước.

ITE HCMC là hội chợ du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình “Người mua quốc tế”, vừa được vinh danh “Triển lãm Thương mại Tốt nhất Châu Á” tại Giải thưởng MICE 2024.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM tặng hoa cho đại diện các đơn vị

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh thành, hội chợ được ngành du lịch kỳ vọng góp phần tái cấu trúc, liên kết và nâng tầm thương hiệu du lịch vùng.

Theo Sở Du lịch TPHCM, sự kiện dự kiến thu hút hơn 240 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở rộng thêm các thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil, Bồ Đào Nha… bên cạnh các thị trường truyền thống.

Năm nay, TPHCM đăng cai Đại hội đồng TPO lần thứ 12 với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”, tạo diễn đàn kết nối các thành phố thành viên, chuyên gia và doanh nghiệp toàn cầu.

Song song đó, Vietnam International Sourcing 2025 do Bộ Công thương và UBND TPHCM phối hợp triển khai, mở rộng cơ hội hợp tác thương mại – đầu tư và đón đầu xu hướng du lịch MICE (hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin tại cuộc họp báo ngày 14-8 về du lịch

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Thế Bảo cho biết, ITE HCMC 2025 là sự kiện chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam. Dịp này, hãng sẽ mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế đến Ý, Đan Mạch, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…; đồng thời nâng cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn 5 sao và thúc đẩy vận hành xanh với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Nhân sự kiện ITE HCMC 2025, BenThanh Tourist cũng có chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách mua tour mang tên “Đón thu vàng – Ngàn ưu đãi” dành cho khách mua và thanh toán trực tiếp tại gian hàng.

Đoàn khách Việt Nam tham quan Bắc Âu tháng 7-2025 do BenThanh Tourist tổ chức

Trong đó, tour Châu Âu giảm 5 triệu đồng/khách, tour Úc và Mỹ giảm 3 triệu đồng/khách, chùm tour Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Hồng Kông - Trung Quốc) và tour Singapore giảm 2 triệu đồng/khách.

Với tour nội địa, các hành trình khám phá miền Bắc, miền Trung cũng được giảm 1 triệu đồng/khách. Trường hợp khách thanh toán đủ 100% giá trị tour tại gian hàng sẽ được nhận một phần quà ngẫu nhiên từ BenThanh Tourist. Chương trình áp dụng với khách hàng đặt tour sớm.

THI HỒNG