Gia Lai: Xây dựng kỹ năng y tế cho các cơ sở du lịch

Ngày 12-8, Bệnh viện Bình Định phối hợp với Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing và Hiệp hội Du lịch Bình Định (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt danh hiệu Delphinus - chỉ dẫn cho điểm đến du lịch an toàn.

Chương trình nhằm tôn vinh, nâng cao năng lực phản ứng sơ cấp cứu cho các cơ sở lưu trú du lịch, qua đó bảo vệ sức khỏe, củng cố niềm tin của du khách, người lao động và nâng cao hình ảnh du lịch Gia Lai.

Các chuyên gia đang trình bày mô hình, kỹ năng sơ cấp cứu y tế du lịch

Dịp này, lãnh đạo Bệnh viện Bình Định, đại diện Tổ chức Wellbeing và Hiệp Hội Du lịch Bình Định đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đặt nền tảng cho các chương trình đào tạo dài hạn cho nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tại khách sạn, resort, cơ sở du lịch trên toàn tỉnh. Bệnh viện Bình Định sẽ hỗ trợ y tế từ xa và cấp cứu sau sơ cấp cứu tại các cơ sở du lịch.

Tại buổi lễ, các đơn vị giới thiệu danh hiệu Delphinus được đăng ký bản quyền số 4056/2025/QTG, nhằm ghi nhận và tôn vinh các khách sạn, resort đáp ứng tiêu chí về sơ cấp cứu. Danh hiệu là minh chứng cho việc hoàn thiện năng lực phản ứng y tế khẩn cấp.

Đại diện bệnh viện, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch ký kết hợp tác tại sự kiện

Các bên cũng triển khai tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ y tế, cán bộ y tế cơ sở và nhân viên các khách sạn, resort, cơ sở du lịch nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả. Chương trình kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro tử vong, đồng thời xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh.

Tại sự kiện, ông Đỗ Văn Tứ, Tổng Giám đốc Bệnh viện Bình Định khẳng định, hợp tác ba bên sẽ góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao trải nghiệm an toàn của du khách và người lao động.

Giới thiệu mô hình đánh giá "sao" cho các cơ sở du lịch an toàn

ThS. BS Nguyễn Văn Công, Nhà sáng lập Wellbeing, chia sẻ, từ thực tiễn phát triển du lịch thì việc đảm bảo an toàn, sức khỏe của du khách rất được quan tâm. Vì vậy, việc đào tạo nhân viên du lịch kỹ năng sơ cấp cứu, xây dựng quy trình phản ứng nhanh và trang bị thiết bị phù hợp sẽ giúp khách sạn, resort, cơ sở du lịch tạo nên môi trường lưu trú đáng tin cậy hơn.

NGỌC OAI