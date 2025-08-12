Vũng Tàu phát triển du lịch chất lượng cao

Với lợi thế, tiềm năng riêng biệt, cấp ủy phường Vũng Tàu đã và đang tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, nâng tầm trải nghiệm, xứng đáng là “trái tim du lịch” của TPHCM.

Phường Vũng Tàu đang tập trung phát triển du lịch gắn với biển. Ảnh: PHÚ NGÂN

Hội tụ hệ sinh thái du lịch toàn diện

Phường Vũng Tàu chính thức được thành lập vào ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm. Với vị trí địa lý đắc địa, cảnh quan đa dạng, tài nguyên du lịch phong phú và hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, phường Vũng Tàu có nhiều thế mạnh nổi bật trong phát triển du lịch nổi bật của TPHCM và khu vực Đông Nam bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ khảo sát dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Ảnh: MT

Vũng Tàu có hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có, gồm: biển - núi - di tích - ẩm thực - văn hóa - thể thao. Trong đó, khu vực Bãi Sau (đường Thùy Vân) với bờ biển trải dài, không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng, khách sạn nhộn nhịp là lợi thế trọng điểm, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Hệ thống hạ tầng du lịch - dịch vụ cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Nổi bật là dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) với quy mô hơn 3,2km bờ biển, trên 19ha công viên; khoảng 800 nhà tắm - vệ sinh, khu nghỉ chân; 6 trạm dịch vụ, hệ thống mái che, cây xanh... được đầu tư bài bản đã mang lại bộ mặt du lịch mới cho phường Vũng Tàu. Từ tháng 4-2025, việc khai thác thử nghiệm một phần dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân nhận được phản hồi tích cực.

Hiện nay, nhà thầu đang gấp rút thi công công trình điểm nhấn Quảng trường Thùy Vân (thuộc dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân). Dự kiến, toàn bộ công trình Chỉnh trang trục đường Thùy Vân hoàn thành và đưa vào khai thác đúng dịp Quốc khánh 2-9, hứa hẹn mở ra một diện mạo du lịch hiện đại, văn minh, thân thiện.

Ngoài ra, phường Vũng Tàu còn sở hữu hệ thống di tích, danh thắng nổi tiếng với 12 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như: Tượng Chúa dang tay, Thích Ca Phật Đài, Bạch Dinh, Đình Thắng Tam, ngọn Hải Đăng, Hòn Bà… Đây là lợi thế, tiềm năng để Vũng Tàu phát triển tour văn hóa - tâm linh - trekking - không gian xanh đô thị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, Vũng Tàu đã chú trọng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí sôi động nên phường luôn thu hút đông khách. Tiếp nối những thành công đó, từ nay đến cuối năm 2025, phường tổ chức khoảng 18 sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch lớn để quảng bá hình ảnh, định vị thương hiệu riêng cho phường Vũng Tàu - đô thị du lịch sống động, hội tụ và khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch xanh

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với khát vọng của Đảng bộ và nhân dân phường trong giai đoạn mới, Đảng bộ phường sẽ tập trung phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế.

Một đêm nhạc được tổ chức tại phường Vũng Tàu thu hút hàng chục ngàn lượt khách. Ảnh: Sở VH-TT

Theo đó, phường sẽ phát triển không gian du lịch theo cụm, theo chủ đề. Cụ thể, các địa danh Bãi Sau, Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Dâu, Mũi Nghinh Phong, đồi Con Heo… sẽ được phường tổ chức thành các điểm check-in, cắm trại, tổ chức lễ hội thuyền buồm, chèo SUP, festival diều… Đồng thời, khai thác không gian xanh Núi Lớn - Núi Nhỏ với các tour trekking, du khảo địa chất, giải đi bộ và đua xe đạp leo núi. Phường sẽ khai thác hồ Bàu Sen thành trung tâm tổ chức đua thuyền, tàu mô hình điều khiển từ xa.

Hoa sữa nở rộ trên đường lên Tượng Chúa giang tay. Ảnh: PHÚ NGÂN

Dự kiến, phường sẽ triển khai dự án phố đi bộ Trưng Trắc - Trưng Nhị và khu vực công viên Bãi Trước với quy mô hơn 4,3ha, phát triển nơi đây thành không gian văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực - âm nhạc - giải trí phục vụ kinh tế đêm, du lịch cộng đồng và hút du khách quốc tế… Phường chú trọng bảo tồn, nâng cấp lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam thành sản phẩm du lịch đặc sắc quốc gia, khai thác di tích lịch sử văn hóa để phục vụ nhu cầu của du khách. Đồng thời, mở rộng thêm các sản phẩm khai thác lợi thế sông nước tuyến Vũng Tàu - Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải… Phường đề xuất đầu tư trụ sở của các cơ quan tỉnh Bà Rịa - Vũng (trước đây) để phát triển du lịch.

Ngoài ra, phường sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, thể thao truyền thống kết hợp hiện đại độc đáo phục vụ khách trên tinh thần dùng ngân sách và kêu gọi xã hội hóa, có cơ chế đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp cùng tham gia. Phường sẽ thu hút thêm các dự án du lịch tâm linh như Hòn Bà, Tượng Chúa giang tay, đầu tư hệ thống cáp treo để tăng trải nghiệm cho khách.

Vẻ đẹp của di tích lịch Bạch Dinh sử gắn với thiên nhiên phường Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu cho biết thêm: Để đáp ứng nhịp phát triển mới, phường Vũng Tàu sẽ chú trọng phát triển du lịch số - công nghệ xanh, thông minh; cải thiện hạ tầng, nâng cấp đường sá, chiếu sáng, biển hiệu, bãi giữ xe, hệ thống vệ sinh công cộng; tăng cường công tác quản lý các cơ sở lưu trú, dịch vụ; kiến tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện...

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu Nguyễn Tấn Bản trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính

“Tất cả hướng tới mục tiêu xây dựng Vũng Tàu phát triển du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế để thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, nâng tầm trải nghiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”, đồng chí Nguyễn Tấn Bản cho hay.

CẨM NHUNG