Bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận, TPHCM tìm giải pháp giảm ùn ứ

Từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước, TPHCM sẽ tiếp nhận rác sinh hoạt từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì cả ngày và đêm như trước đây.

Một góc khu xử lý rác Đa Phước, xã Hưng Long, TPHCM

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) cho biết, sở đã có kế hoạch triển khai hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố từ ngày 1-12 để tránh tình trạng ùn ứ rác.

Theo báo cáo của Sở NN-MT, hiện nay TPHCM phần địa bàn 14 quận, huyện trước đây được điều phối khoảng 4.550 tấn/ngày (tương đương 443 chuyến xe). Việc phân bổ rác được chia ra 2 ca, ca ngày vận chuyển khoảng 1.800 tấn (tương đương 175 chuyến) và ca đêm khoảng 2.750 tấn/ngày (tương đương 268 chuyến).

Từ ngày 1-12, bãi rác Đa Phước đổi giờ tiếp nhận rác đồng nghĩa với việc dồn toàn bộ 1.800 tấn của ca ngày sang ca đêm. Thực tế, các xe chỉ có 11 tiếng để hoạt động.

Sở NN-MT đã đưa ra một số giải pháp như: chuyển khối lượng rác thải sinh hoạt một số khu vực cấp bách có khả năng ùn ứ rác ban ngày về Khu liên hiệp xử lý chất thải, khoảng 450 tấn/ngày. Chuyển khối lượng ca ngày sang vận chuyển ca đêm về khu xử lý Đa Phước khoảng 1.350 tấn/ngày.

Song song đó, đầu tư bổ sung phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt. Sở NN-MT cũng đang kiến nghị UBND TPHCM xem xét giảm khung giờ cấm để các đơn vị vận chuyển đủ thời gian quay đầu xe thực hiện chuyến tiếp theo.

Mặt khác, Sở NN-MT sẽ tổ chức hỗ trợ thẩm định lộ trình, cự ly bình quân, đơn giá vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho các đơn vị có thay đổi lộ trình để cơ quan có thẩm quyền ban hành.

UBND cấp xã phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và đơn vị thu gom, vận chuyển thực hiện thông tin, tuyên truyền điều chỉnh thời gian thu gom tại nguồn từ ngày sang đêm.

Hiện Sở NN-MT đang phối hợp Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) thống kê danh sách, rà soát số lượng, biển kiểm soát của phương tiện có lộ trình vận chuyển về bãi rác Đa Phước để đảm bảo công tác vận chuyển đúng đối tượng, hướng tuyến, phù hiệu, giấy phép đi đường.

