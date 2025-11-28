Xã hội

Vùng 5 Hải quân cứu 2 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đến 8 giờ 30 phút sáng 28-11, tàu 954 (Vùng 5 Hải quân) đã phát hiện và cứu vớt thành công 2 thuyền viên tại khu vực Đông Hòn Thơm, cách An Thới 3 hải lý.

Chiến sĩ tàu 954 tiếp cận các thuyền viên bị nạn
Chiến sĩ tàu 954 tiếp cận các thuyền viên bị nạn

Lúc 4 giờ 45 phút sáng 28-11, Sở Chỉ huy Vùng 5 Hải quân nhận được thông báo từ Đồn Biên phòng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về việc một tàu chở vật liệu xây dựng bị lật úp và chìm tại khu vực Đông Đông Nam mũi Ông Đội (đặc khu Phú Quốc) khoảng 3 hải lý.

3.jpg
2 thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu 954

Tàu bị nạn mang số hiệu Trà Vinh 6161 của Công ty TNHH MTV Phú Thành (tỉnh An Giang), do ông Khoan Văn Nghĩa (sinh năm 1969, trú tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 2 thuyền viên, hành trình từ Ba Hòn (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đi Phú Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều động tàu 467 và tàu 954 cơ động đến khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời báo cáo Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân.

4.jpg
Quân y tàu 954 chăm sóc, kiểm tra sức khỏe thuyền viên được cứu

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, tàu 954 đã phát hiện và cứu vớt thành công 2 thuyền viên tại khu vực Đông Hòn Thơm, cách An Thới 3 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành kiểm tra sức khỏe, sơ cứu ban đầu, sau đó bàn giao cho tàu 467 tiếp nhận và đưa 2 thuyền viên vào bờ. Hiện sức khỏe 2 thuyền viên ổn định.

NAM KHÔI

cứu thuyền viên gặp nạn

