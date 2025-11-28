Sóng biển xô ngã người đi đường ở Nha Trang

Sáng 28-11, ghi nhận của phóng viên, tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) phủ đầy cát do sóng lớn tấp vào, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Sóng lớn tràn vào đường ven biển Nha Trang. Video: HIẾU GIANG

Do ảnh hưởng của bão số 15, đêm 27 và ngày 28-11, vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa xuất hiện gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9 theo hướng Đông Bắc; biển động dữ dội, sóng cao 2-5m.

Đêm 27-11, tại tuyến đường Phạm Văn Đồng (ven biển phường Bắc Nha Trang), nhiều đợt sóng lớn liên tục ập vào bờ. Có thời điểm sóng cao đến 5m, tràn qua mặt đường, xô ngã cả người đi xe máy.

Biển Nha Trang có sóng lớn, xô ngã người đi đường. Ảnh: NDCC

Chị Nguyễn Thị Uyên (trú khu vực Ba Làng, phường Bắc Nha Trang) cho biết, khoảng 20 giờ ngày 27-11, sóng bất ngờ đánh mạnh vào bờ, hất nước biển lên người chị và bạn trai, nếu không giữ vững tay lái thì dễ ngã xuống đường.

Tương tự, tại khu vực Tháp Trầm Hương (phường Nha Trang), những con sóng mạnh cũng đánh sát chân bờ kè đá, tạo nên cảnh tượng dữ dội.

Sóng lớn cả đêm do ảnh hưởng của bão số 15, cát biển phủ kín mặt đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó; đồng thời khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua.

Các ngành, địa phương tranh thủ thời tiết tạm ổn định để sửa chữa hạ tầng, nhà cửa bị hư hỏng, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thiên tai tiếp diễn. Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bão số 15 chưa đổ bộ nhưng sóng biển Nha Trang có lúc cao hơn 5m. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG