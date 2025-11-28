TPHCM huy động nguồn lực hỗ trợ, sửa chữa 33 điểm trường tại tỉnh Khánh Hòa

Trong giai đoạn tới, các đơn vị của TPHCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 33 điểm trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng). Đã có đơn vị nhận hỗ trợ 15 trường học.

Ngày 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong công tác hỗ trợ trường học tại tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân trao đổi tại họp báo

Tại họp báo, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, thông tin, trong giai đoạn tới, các đơn vị của TPHCM dự kiến hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 33 điểm trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tổng kinh phí hơn 27,7 tỷ đồng). Đến nay, đã có đơn vị nhận hỗ trợ 15 trường học (tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng). Sở GD-ĐT TPHCM đã chuyển 3 tỷ đồng từ tiền quyên góp, vận động trong học sinh, giáo viên thành phố cho Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM đã phát động chương trình “Nụ cười hồng - Cùng bạn đến trường” trong học sinh thành phố để tập trung vận động hỗ trợ dụng cụ học tập, áo trắng và kinh phí để sửa chữa trường học.

Tình nguyện viên tại Trường THCS Lê Văn Tám (phường Bình Thạnh, TPHCM) soạn và chuyển dụng cụ học tập, balo... hỗ trợ Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM đã tiếp nhận vật dụng hỗ trợ tại Khối ấn phẩm Khăn quàng đỏ (Báo Tuổi trẻ), Nhà thiếu nhi TPHCM, Nhà thiếu nhi Bình Dương, Trung tâm Thanh thiếu nhi Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 2 ngày phát động, đã nhận số lượng hàng hóa ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Quang cảnh họp báo, ngày 28-11

Hiện nay, Thành Đoàn đã ráp nối học sinh 46 trường tại TPHCM hỗ trợ cho học sinh 46 trường tại tỉnh Khánh Hòa theo phương thức 1 - 1 (1 Liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc Đoàn trường THPT TPHCM hỗ trợ 1 trường mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tại tỉnh Khánh Hòa).

Đội hình sinh viên TPHCM với hơn 40 thành viên đến từ các trường khối ngành kỹ thuật sẽ tham gia hỗ trợ người dân sửa chữa, bảo trì, khắc phục các lỗi của xe máy do ngập nước, bắt đầu từ chiều 28-11. Dự kiến đội hình sẽ triển khai phục vụ trong 5 ngày, với các nhiệm vụ chính gồm: sửa xe, kiểm tra xe miễn phí cho người dân… Dự kiến ngày 1-12, 30 thanh niên tình nguyện tiếp tục di chuyển ra tỉnh Khánh Hòa, bổ sung lực lượng vào đội hình sửa xe.

Đồng chí Ngô Minh Hải trao đổi tại họp báo

Cũng tại họp báo, đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, thông tin về các hoạt động hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa của tuổi trẻ TPHCM từ ngày 24-11 đến ngày 28-11.

Đồng chí Ngô Minh Hải nhấn mạnh, phát huy truyền thống nghĩa tình, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TPHCM cùng chung tay hướng về tỉnh Khánh Hòa bằng những hành động thiết thực, kịp thời. Qua đó, mong muốn góp phần hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống, các em học sinh trở lại trường học trong điều kiện tốt hơn.

CẨM TUYẾT