Ký ức đỏ từ mạch sông núi

Ngày 28-11, Thành đoàn TPHCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Ký ức đỏ từ mạch sông núi”.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dâng hương tại Khu căn cứ Bưng Lùng, Núi Dinh
Đoàn viên thanh niên dâng hương tại Khu căn cứ Bưng Lùng, Núi Dinh

Tham gia hành trình có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chụp hình kỷ niệm cùng các đại biểu trong chuyến về nguồn

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu căn cứ Bưng Lùng, Núi Dinh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời, nguyện không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và lao động để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TPHCM biểu diễn các tiết mục văn nghệ

Tại đây, đoàn đã xem bộ phim tài liệu “Thị Vải – Núi Dinh”. Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử đấu tranh cách mạng, lực lượng thanh niên - học sinh - sinh viên Khu Sài Gòn - Gia Định đã khẳng định vai trò tiên phong, gan dạ và đầy nhiệt huyết. Những lớp học chính trị được tổ chức bí mật giữa núi rừng, những căn cứ nuôi dưỡng ý chí và niềm tin đã trở thành cái nôi đào luyện biết bao thế hệ thanh niên kiên cường, góp phần tạo nên những chiến công vang dội.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các đại biểu cao tuổi di chuyển trong chuyến về nguồn

Nhằm gìn giữ giá trị lịch sử ấy và đưa những câu chuyện hào hùng của tuổi trẻ năm xưa đến gần hơn với thế hệ hôm nay, ban tổ chức đã giới thiệu Dự án phục dựng Khu căn cứ và Lớp học chính trị Ban cán sự thanh niên - học sinh - sinh viên Khu Sài Gòn - Gia Định. Đây là công trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là nhịp cầu nối quá khứ - hiện tại, đồng thời là địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng lý tưởng.

Dịp này, Ban tổ chức phát động đoàn viên, thanh niên tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

