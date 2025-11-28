Lâm Đồng: Biển động, nhiều người dân vẫn thản nhiên bơi lội

Ngày 28-11, do ảnh hưởng của cơn bão số 15, khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sóng lớn, biển động mạnh. Tuy nhiên, tại bãi tắm ven biển, trong đó có khu vực bãi biển Đồi Dương - Thương Chánh (phường Phan Thiết), nhiều người dân vẫn thản nhiên xuống nước tắm, bất chấp khuyến cáo nguy hiểm từ lực lượng chức năng.

Video: Nhiều người dân Lâm Đồng thản nhiên tắm biển trước sóng lớn. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Ghi nhận sáng cùng ngày, từng đợt sóng cao liên tục ập vào bờ, mặt biển nổi sóng trắng xóa. Dù vậy, vẫn có nhiều người dân bơi lội, sà xuống mặt nước để tắm.

Một người dân tắm biển trước con sóng rất lớn

Anh Lê T. T. (người dân phường Phan Thiết) cho biết: “Bình thường, sóng biển lớn thế này cũng không sao, tôi tắm nhiều lần rồi. Thấy đông người nên cũng yên tâm”. Một số người khác cho rằng đã quen với thời tiết mùa bão nên không quá lo lắng.

Người dân chủ quan tắm biển trước sóng lớn

Trong khi đó, lực lượng địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, khuyến cáo người dân không xuống biển trong thời điểm sóng lớn. Đại diện UBND phường Phan Thiết cho biết: “Tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, sóng cao có thể tạo dòng chảy xiết, nguy cơ cuốn trôi rất cao. Chính quyền đã cử lực lượng túc trực cảnh báo, nhưng một số người vẫn chủ quan”.

Theo cơ quan khí tượng, bão số 15 tiếp tục gây gió mạnh và sóng lớn ở khu vực biển Lâm Đồng trong những ngày tới. Người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc khu vực ven biển, không tắm biển hay vui chơi gần mép nước để tránh tai nạn đáng tiếc.

TIẾN THẮNG