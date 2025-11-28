Lan tỏa hơi ấm đồng bào

Mấy ngày qua, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM đông đúc hơn bình thường. Tại các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ cho đồng bào miền Trung, người và xe dập dìu, cẩn thận di chuyển từng chút một. Tuy có hơi ùn tắc và tốn thời gian, nhưng không tiếng còi xe nào thúc giục. Có lẽ ai cũng thông cảm và đồng lòng trong những ngày mọi người hướng về miền Trung thương yêu.

Tranh thủ từng giờ

Khi cơn bão số 14 vừa đi qua, người dân cả nước ráo riết chuẩn bị số lượng lớn các loại nhu yếu phẩm, vật dụng cá nhân, quần áo... để trao tặng đến bà con vùng lũ. Tại các siêu thị lớn nhỏ, rất nhiều người tranh thủ mua vài thùng mì tôm, bánh mặn, khăn giấy, nước uống, đóng gói cẩn thận. Nhiều người tranh thủ soạn ra hàng chục, thậm chí hàng trăm bộ quần áo sẵn có, xếp gọn gàng vào túi ni lông cỡ lớn.

Tất cả tình cảm và sự quan tâm ấy được gửi về những điểm tập kết hàng cứu trợ. Chỉ sau 3 ngày, hàng hóa tại các điểm tập kết ở TPHCM đã lên đến hàng trăm tấn. Tại Cung Văn hóa Lao động, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Nhà văn hóa Thanh niên và nhiều nơi khác, hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà cứu trợ chất cao như núi, lấp đầy các khoảng sân bên trong và xếp dài trước vỉa hè.

Nhiều tình nguyện viên hỗ trợ công tác sắp xếp và vận chuyển quần áo

Bên cạnh những tình cảm quý giá được người dân đồng lòng gửi gắm là sự cấp bách trong việc tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, tình hình lại thêm gấp rút khi bà con vùng lũ vẫn đang cố gắng chống chọi, khắc phục những mất mát sau thiên tai.

Các trang mạng xã hội liên tục đăng thông tin tìm tình nguyện viên sắp xếp và vận chuyển hàng tại các điểm tập kết. Số lượng cần thiết tăng dần từ 40, 100, 200, thậm chí 1.000 và hơn nữa. Hiểu được điều này, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã sắp xếp đến ngay để hỗ trợ.

Sau giai đoạn tiếp nhận hàng cứu trợ là các công tác phân loại hàng hóa (đặc biệt là quần áo), đóng gói và ghi chú, sắp xếp đến các khu vực cụ thể để chuẩn bị cho khâu vận chuyển. Mỗi tình nguyện viên đến đây đều lập tức tìm được công việc cho mình. Có người tham gia vào nhóm sắp xếp quần áo, mở từng túi đồ, kiểm tra từng chiếc áo, chiếc quần và xếp lại ngăn nắp.

Cách đó không xa là khu vực chuẩn bị thùng giấy. Mỗi người một cuộn băng keo to, ai nấy đều nhanh nhẹn dán chặt từng thùng carton và đẩy sang nhóm bên cạnh. Tại đây, thuốc men, đồ ăn, vật dụng cá nhân được xếp thành từng phần vào các thùng, dán lượt băng keo cuối cùng, ghi chú đầy đủ và đưa vào dây chuyền, chuẩn bị đưa lên xe tải.

Chung tay hướng về miền Trung

Xe vừa đến, thông qua hàng trăm tình nguyện viên xếp thành từng hàng dài, những thùng giấy lớn nhỏ lần lượt “chạy” ra xe. Mỗi khi có thùng hàng nào to và nặng bất ngờ, các tình nguyện viên lại chùn gối, lấy đà đưa hàng qua người tiếp theo thật nhanh để không làm chậm dây chuyền.

Tại cửa xe, nhiều thanh niên chạy tới, chạy lui để sắp xếp hàng hóa, luôn miệng lẩm nhẩm, tính toán để đảm bảo số lượng và thông báo mặt hàng tiếp theo. “100 thùng sữa, bắt đầu” - một điều phối viên hô lớn sau khi nhận thông tin chỉ đạo. Cứ như vậy đến khi chất đầy xe tải, ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười hạnh phúc và tiếng vỗ tay giòn giã đã xua tan bao mỏi mệt.

Những khu tập kết rực rỡ sắc màu. Đó không chỉ là hàng hóa đa dạng được người dân yêu thương gửi đến, mà còn là hình ảnh những chiếc áo đồng phục từ hàng chục, hàng trăm trường THPT, cao đẳng, đại học trên khắp địa bàn thành phố. Các em tranh thủ học xong là đến ngay. Đa số các em tham gia hỗ trợ đến 22-23 giờ. Một số sinh viên không có tiết học sớm vào hôm sau thì ở lại đến 2-3 giờ sáng để hỗ trợ công tác vận chuyển.

Phương Mai (sinh viên Nhạc viện TPHCM) chia sẻ: “Tôi nhớ nhất lúc mọi người làm việc xuyên đêm. Có hôm làm đến hơn 2 giờ sáng vì hàng về nhiều. Để vượt qua cơn buồn ngủ, chúng tôi mở nhạc, kể chuyện hài, động viên nhau liên tục. Nhờ đó mà không khí luôn vui và công việc được hoàn thành hiệu quả”.

Nhận nhiệm vụ chuẩn bị thức ăn và nước uống cho các tình nguyện viên tại Nhà văn hóa Thanh niên, chị Huyền Ngọc (thành viên Hội Yêu rác) kể: “Mọi người làm việc hăng say đến nỗi quên cả ăn. Khi điều phối viên cầm loa thông báo nghỉ ngơi, mọi người vẫn cứ hăng say. Vì thế, chúng tôi thậm chí còn cử ra một nhóm đi gửi cơm nước đến tận tay từng tình nguyện viên. Chúng tôi rất vui vì giúp mọi người có thêm năng lượng làm việc”.

Trong những ngày cả nước chung tay hướng về miền Trung thân yêu, mọi vất vả, bộn bề của mỗi người dân thành phố dường như gác lại. Nơi đây, mỗi tình nguyện viên đều mang tinh thần lá lành đùm lá rách, hy vọng được góp sức mình để bù đắp được phần nào những mất mát của đồng bào nơi khúc ruột miền Trung.

HỒNG ÂN