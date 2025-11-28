Đặc khu Phú Quý: Sóng biển cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi tôm, cá

Do ảnh hưởng bão số 15, hàng loạt lồng bè nuôi tôm, cá tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng nề.

Trưa 28-11, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 15 (bão Koto), sóng lớn đã làm hư hại nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân trên địa bàn, gây thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân đặc khu Phú Quý bị hư hỏng. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thống kê sơ bộ đến 10 giờ cùng ngày, có 11 hộ nuôi biển bị ảnh hưởng, trong đó nhiều lồng nuôi cá mú, cá bớp, lồng tôm xanh, ốc đắng và phương tiện như ca nô, phuy nổi bị gãy, hư hỏng hoặc trôi dạt. Tổng số thủy sản bị mất, gồm: 2.100 con cá mú, cá bớp; 100 con tôm xanh và khoảng 5 tạ ốc đắng. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Hiệp thiệt hại lớn nhất với khoảng 900 triệu đồng, do 12 ô nuôi bị hư hỏng hoàn toàn và mất khoảng 700 con cá mú.

Công an, dân quân, người dân đặc khu Phú Quý hỗ trợ người dân bị thiệt hại

Ngoài ra, cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 130 phuy nhựa dùng làm phao bè bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Một số hộ nuôi đang khẩn trương khắc phục nên chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.

Lực lượng chức năng gia cố lại bờ kè bị sóng đánh sụp

Lực lượng biên phòng, công an, quân sự cùng người dân đã hỗ trợ các hộ nuôi thu gom phuy, gia cố lại lồng bè. UBND đặc khu tiếp tục phối hợp rà soát, cập nhật mức độ thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ.

TIẾN THẮNG