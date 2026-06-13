Khám phá nghề trồng dâu, ươm tơ vùng đất Nam Ban Lâm Hà

Giữa cao nguyên xanh của Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), nghề trồng dâu nuôi tằm được gìn giữ như một nét văn hóa sản xuất đặc trưng của người dân Hà Nội vào lập nghiệp trên vùng đất mới.

Qua hơn 4 thập niên phát triển, những nương dâu xanh mướt cùng tiếng tằm ăn rỗi vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần tạo nên diện mạo kinh tế nông thôn trù phú cho địa phương.

Video: Nghề trồng dâu, ươm tơ ở Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Những năm đầu lập nghiệp trên vùng đất mới, người dân Hà Nội mang theo kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm để gây dựng sinh kế.

Bước ngoặt phát triển ngành nghề là cách đây hơn 30 năm, những cơ sở thu mua, chế biến kén đầu tiên được xây dựng tại Nam Ban Lâm Hà. Từ đây, người nông dân không chỉ bán nguyên liệu thô, mà còn từng bước tham gia chuỗi giá trị của nghề dâu tằm tơ ngay tại địa phương.

Từ những nhà xưởng đơn sơ, hiện người dân tại Nam Ban Lâm Hà đã xây dựng các nhà máy sơ chế, đóng gói nhộng tằm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do biến động thị trường, nghề dâu tằm tơ nơi đây vẫn bền bỉ phát triển.

Theo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, hiện địa phương có hơn 685ha dâu tằm, trở thành một trong những vùng sản xuất tập trung lớn của Lâm Đồng.

Điểm nổi bật của nghề dâu tằm tơ Nam Ban Lâm Hà là sự liên kết cộng đồng. Nhiều hộ dân tham gia các tổ hợp tác, làng nghề để hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống và đầu ra sản phẩm.

Du khách quốc tế tham quan không gian gian nhà xưởng sơ chế nhộng tằm tại Nam Ban Lâm Hà

Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận 2 làng nghề dâu tằm tơ tiêu biểu, gồm Làng nghề dâu tằm tơ Hùng Vương Đông Anh 3, với 69 hộ dân, 191 lao động và Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5 - Nam Ban, với 88 hộ dân, 220 lao động.

Những vườn dâu xanh trải dài trên các sườn đồi vùng đất Nam Ban Lâm Hà. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nghề dâu tằm tơ ngày nay đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Giá kén tằm nguyên liệu duy trì mức cao, hiện trên 220.000 đồng/kg, giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất.

Nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và phát triển kinh tế bền vững từ nghề truyền thống này.

Lá dâu cho tằm ăn phải đảm bảo sạch, không thuốc trừ sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến Nam Ban Lâm Hà vào mùa tằm ăn rỗi, du khách có thể bắt gặp hình ảnh những nong tằm trắng phủ kín nhà nuôi, những vườn dâu xanh trải dài trên các sườn đồi và nhịp lao động tất bật của người dân.

Đó không chỉ là một nghề nông nghiệp đơn thuần, mà còn là câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của những người đi mở đất trên cao nguyên Lâm Đồng.

Với khí hậu mát mẻ, cây dâu trồng ở vùng đất này có lá to, dày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bà Hoàng Thị Vui (thôn 3 Mê Linh, xã Nam Ban Lâm Hà) cho biết, khâu đóng kén quyết định chất lượng sợi tơ tằm sau này, nên phải thật tỉ mỉ và khéo léo. Khâu đóng kén quyết định chất lượng sợi tơ tằm sau này. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Người dân phân loại kén tằm trước khi đưa vào hệ thống sơ chế. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công nhân kéo sợi tơ tại nhà xưởng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phần lớn sản phẩm dâu tằm tơ của Nam Ban Lâm Hà được xuất đi các thị trường châu Á. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN