Khám phá nghề trồng dâu, ươm tơ vùng đất Nam Ban Lâm Hà

Qua hơn 4 thập niên phát triển, những nương dâu xanh mướt cùng tiếng tằm ăn rỗi vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần tạo nên diện mạo kinh tế nông thôn trù phú cho địa phương.
Những năm đầu lập nghiệp trên vùng đất mới, người dân Hà Nội mang theo kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm để gây dựng sinh kế.
Bước ngoặt phát triển ngành nghề là cách đây hơn 30 năm, những cơ sở thu mua, chế biến kén đầu tiên được xây dựng tại Nam Ban Lâm Hà. Từ đây, người nông dân không chỉ bán nguyên liệu thô, mà còn từng bước tham gia chuỗi giá trị của nghề dâu tằm tơ ngay tại địa phương.
Dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do biến động thị trường, nghề dâu tằm tơ nơi đây vẫn bền bỉ phát triển.
Theo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, hiện địa phương có hơn 685ha dâu tằm, trở thành một trong những vùng sản xuất tập trung lớn của Lâm Đồng.
Điểm nổi bật của nghề dâu tằm tơ Nam Ban Lâm Hà là sự liên kết cộng đồng. Nhiều hộ dân tham gia các tổ hợp tác, làng nghề để hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống và đầu ra sản phẩm.
Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận 2 làng nghề dâu tằm tơ tiêu biểu, gồm Làng nghề dâu tằm tơ Hùng Vương Đông Anh 3, với 69 hộ dân, 191 lao động và Làng nghề dâu tằm tơ Đông Anh 5 - Nam Ban, với 88 hộ dân, 220 lao động.
Nghề dâu tằm tơ ngày nay đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.
Giá kén tằm nguyên liệu duy trì mức cao, hiện trên 220.000 đồng/kg, giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất.
Nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học và phát triển kinh tế bền vững từ nghề truyền thống này.
Đến Nam Ban Lâm Hà vào mùa tằm ăn rỗi, du khách có thể bắt gặp hình ảnh những nong tằm trắng phủ kín nhà nuôi, những vườn dâu xanh trải dài trên các sườn đồi và nhịp lao động tất bật của người dân.
Đó không chỉ là một nghề nông nghiệp đơn thuần, mà còn là câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của những người đi mở đất trên cao nguyên Lâm Đồng.
Bà Hoàng Thị Vui (thôn 3 Mê Linh, xã Nam Ban Lâm Hà) cho biết, khâu đóng kén quyết định chất lượng sợi tơ tằm sau này, nên phải thật tỉ mỉ và khéo léo.