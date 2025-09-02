Khán giả đội mưa chờ chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập”

Tối 2-9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập” – cầu truyền hình trực tiếp nội đô đầu tiên của TPHCM mới sau hợp nhất.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời tại điểm cầu phường Sài Gòn đứng dậy để lắng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập trong một tiết mục nghệ thuật. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Đặc biệt đây là cầu truyền hình nội đô đầu tiên tại TPHCM, sau hợp nhất; là bản hòa ca kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, tri ân các thế hệ cha ông đi trước, đồng thời khẳng định khát vọng dựng xây đất nước hùng cường, văn minh.

Tiết mục nghệ thuật tại phường Vũng Tàu. Ảnh: NÔNG NGÂN

Đến dự chương trình tại điểm cầu phường Vũng Tàu (Quảng trường Tam Thắng) có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM....

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu phường Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại điểm cầu phường Sài Gòn (đường đi bộ Nguyễn Huệ) có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại điểm cầu phường Bình Dương (Công viên Trung tâm TP mới) có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM....

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu phường Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình kết nối 3 điểm cầu: phường Sài Gòn (đường đi bộ Nguyễn Huệ), phường Bình Dương (Công viên trung tâm thành phố mới) và phường Vũng Tàu (Quảng trường Tam Thắng), thể hiện sự gắn kết và vai trò chiến lược của từng địa bàn trong một TPHCM thống nhất: trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học – công nghệ, công nghiệp thông minh, logistics, cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch.

Sân khấu tại điểm cầu phường Vũng Tàu. Ảnh: NÔNG NGÂN

“Ánh sao độc lập” là sự hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa nghệ thuật truyền thống. Ngay từ mở màn, khán giả được chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng laser, mapping kết hợp âm hưởng nhạc dân tộc, khẳng định lịch sử và hiện tại luôn song hành trong bước tiến của dân tộc.

Các tiết mục đặc sắc như Đất nước tình yêu, trường đoạn Ngọn lửa độc lập cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã mang lại bức tranh nghệ thuật vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Sân khấu tại điểm cầu phường Sài Gòn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống vào lúc gần 20 giờ, nhưng hàng ngàn khán giả vẫn nán lại, khoác áo mưa, cùng hòa giọng trong những bài ca hào hùng. Nhiều gia đình, bạn trẻ chia sẻ, được trực tiếp tham dự sự kiện văn hóa đặc biệt này là niềm tự hào, là cách để tri ân lịch sử và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Khán giả đội mưa và hòa cùng các giai điệu lịch sử tại điểm cầu phường Sài Gòn. Thực hiện: DŨNG PHƯƠNG.

Khán giả đội mưa theo dõi chương trình tại điểm cầu phường Vũng Tàu. ẢNH: NÔNG NGÂN

Khán giả đội mưa theo dõi chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Khán giả đội mưa theo dõi chương trình tại điểm cầu phường Bình Dương. ẢNH: XUÂN TRUNG

Chương trình khép lại bằng bản hợp xướng Giai điệu tự hào hòa cùng màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút đồng loạt tại cả ba điểm cầu. Đêm hội lịch sử đã trở thành khoảnh khắc thăng hoa khó quên, gắn kết hàng triệu trái tim trong niềm tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước trường tồn, non sông liền một dải.

Pháo hoa tại phường Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

XUÂN TRUNG- NÔNG NGÂN- THIÊN THANH