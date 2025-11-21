Khán giả hò reo không ngớt ủng hộ đoàn phim "Mưa đỏ"

Tại suất chiếu khai mạc LHP Việt Nam 2025, ê-kíp đoàn phim Mưa đỏ nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Chiều 21-11, tại cụm rạp Galaxy Nguyễn Du đã diễn ra suất chiếu khai mạc LHP Việt Nam 2025. Bộ phim Mưa đỏ là tác phẩm được lựa chọn trình chiếu mở màn. Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh tham dự sự kiện.

Đoàn phim Mưa đỏ giao lưu với khán giả tại suất chiếu khai mạc LHP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Về phía đoàn phim Mưa đỏ, đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cùng dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Lê Hạ Anh, Lê Hoàng Long, Trần Gia Huy… có mặt để giao lưu với khán giả.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Trần Cường cho biết, sự kiện chiếu phim mở màn luôn giữ vai trò quan trọng, bởi tác phẩm được chọn không chỉ đại diện cho tinh thần của buổi khai mạc mà còn thể hiện định hướng và kỳ vọng của cả LHP.

Năm nay, Cục Điện ảnh lựa chọn giới thiệu bộ phim Mưa đỏ tại sự kiện khai mạc. Đây là tác phẩm có chiều sâu lịch sử, được dàn dựng công phu, mang lại cho khán giả không chỉ trải nghiệm điện ảnh mà còn những cảm nhận rõ nét hơn về các bài học lịch sử, niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

“Chúng tôi kỳ vọng Mưa đỏ sẽ lan tỏa một tinh thần tích cực, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong giai đoạn tới. Với tinh thần ấy, tôi tin tưởng rằng LHP năm nay sẽ diễn ra thật thành công”, Cục trưởng Đặng Trần Cường nhấn mạnh.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu mở màn trước suất chiếu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong phần giao lưu với đoàn phim sau suất chiếu, đạo diễn NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ, nhiều thành viên trong ê-kíp vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM và lập tức có mặt tại rạp chiếu để giao lưu với người hâm mộ.

NSƯT - đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết khi bước vào rạp, nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, tràng vỗ tay của mọi người, cả đoàn phim ấm áp nhiều. Tất cả khiến cho những khó khăn, cực nhọc đã trải qua đều đáng giá.

Video: Khán giả hò reo không ngớt cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ

Trong khoảng thời gian ít ỏi, các diễn viên đã gửi lời chào đến khán giả theo cách đặc biệt khi tái hiện lại lời thoại nhân vật của mình trong phim, trong tiếng hò reo không ngớt của người hâm mộ.

Đặc biệt, nhiều khán giả còn cố gắng nán lại xin chữ kí, chụp hình, tặng quà các diễn viên trong phim.

Ê-kíp đoàn phim chụp ảnh lưu niệm với khán giả. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau buổi giao lưu, dàn diễn viên Mưa đỏ sẽ xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Việt Nam 2025 vào tối 21-11 tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất.

>> Hình ảnh suất chiếu khai mạc LHP Việt Nam 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĂN TUẤN - DŨNG PHƯƠNG