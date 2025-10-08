Đại tướng Phan Văn Giang: “Mưa đỏ” lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Khi nghệ thuật gắn với lịch sử và cách mạng, được đầu tư đúng hướng, sẽ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”

Tối 7-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xúc động ôn lại những câu chuyện bi tráng của chiến tranh qua ký ức các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, đồng thời nhấn mạnh: Mưa đỏ không chỉ khắc họa chân thực cuộc chiến đấu ác liệt mà còn lay động lòng người bằng những chi tiết nhân văn, khắc sâu hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai, Mưa đỏ được Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương chỉ đạo sản xuất như một công trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sau hơn 2 tháng ra rạp, bộ phim đạt doanh thu hơn 713 tỷ đồng, thu hút hơn 8,3 triệu lượt khán giả, trở thành hiện tượng văn hóa của điện ảnh Việt Nam.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, khi nghệ thuật gắn với lịch sử và cách mạng, được đầu tư đúng hướng, sẽ trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Chính trị tiếp tục chỉ đạo Điện ảnh QĐND phát huy thành công, nghiên cứu, sáng tác thêm nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng, đồng thời đưa Mưa đỏ vào hệ thống giáo dục, chiếu tại các đơn vị, nhà trường và giới thiệu rộng rãi tới bạn bè quốc tế.

NSƯT Đặng Thái Huyền, đạo diễn phim "Mưa đỏ"

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, coi Mưa đỏ là “nén tâm nhang tri ân các anh hùng, liệt sĩ”. Bộ phim hiện đứng đầu doanh thu điện ảnh Việt Nam, xếp thứ 3 Đông Nam Á và lọt nhóm 65 phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu năm 2025.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang trao bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích trong sản xuất, tuyên truyền phim “Mưa đỏ”. Tổng cục Chính trị tặng thưởng 16 tập thể, 59 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho Điện ảnh QĐND. Bộ Quốc phòng cũng xem xét, đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể Điện ảnh QĐND và 3 cá nhân tiêu biểu.

MAI AN