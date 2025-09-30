“Mưa đỏ” đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscars lần thứ 98

Ngày 30-9, Bộ VH-TT-DL quyết định cử bộ phim Mưa đỏ tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Giải Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Theo Cục Điện ảnh, Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Oscars nhiệm kỳ 2025–2026 đã họp, thảo luận và bỏ phiếu theo Điều lệ 16 của Viện Hàn lâm với 5 thành viên là các nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch uy tín. Mưa đỏ được tín nhiệm cao, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam dự vòng sơ tuyển.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, Mưa đỏ vừa có chất lượng nghệ thuật, vừa mang sứ mệnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, phim tái hiện chân thực, xúc động những trang sử bi tráng, tôn vinh tinh thần quả cảm, hy sinh của người lính.

Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền gây ấn tượng nhờ kết hợp tinh thần sử thi với góc nhìn hiện đại; câu chuyện giàu nhân văn, hình ảnh công phu, âm nhạc giàu cảm xúc và diễn xuất thuyết phục, mở ra khả năng kết nối với khán giả quốc tế.

"Mưa đỏ" đạt kỳ tích với doanh thu rời rạp hơn 710 tỷ đồng

Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp Cục Điện ảnh hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bản phim kèm phụ đề tiếng Anh và gửi tới Ban tổ chức đúng thời hạn.

Trong hơn ba thập niên qua, điện ảnh Việt Nam từng có các tác phẩm dự hạng mục Phim truyện quốc tế như Mùi đu đủ xanh (1993), Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019)… Dù chưa đoạt giải, đây đều là dấu ấn quan trọng đưa điện ảnh Việt ra thế giới.

Với Mưa đỏ, kỳ vọng không chỉ ở việc tiến sâu tại giải thưởng mà còn ở cơ hội giới thiệu một Việt Nam kiên cường, nhân văn, sáng tạo tới công chúng toàn cầu.

MAI AN