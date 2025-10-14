Phim “Mưa đỏ” sẽ chiếu miễn phí tại hội chợ mùa Thu 2025

Chiều 14-10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong cho biết, phim Mưa đỏ sẽ được chiếu miễn phí phục vụ nhân dân tại hội chợ mùa thu 2025.

Mưa đỏ là bộ phim điện ảnh lịch sử do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tác phẩm khắc họa chân thực sự hy sinh quả cảm của những người lính trẻ trong khói lửa chiến tranh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình và lòng yêu nước. Sau khi ra mắt, Mưa đỏ đã gây tiếng vang lớn, vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, việc chiếu phim miễn phí tại hội chợ không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả mà còn là cách kết nối giữa văn hóa và thương mại, góp phần quảng bá các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam lĩnh vực đang được xác định là một trong những trụ cột phát triển kinh tế mới. “Khán giả đến hội chợ có thể xem miễn phí Mưa đỏ, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễn viên, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc”, ông nói.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong chia sẻ về Hội chợ Mùa thu 2025

Theo Bộ VH-TT-DL, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật sẽ diễn ra xuyên suốt tại hai phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt” và “Điểm hẹn giao thương”, giới thiệu sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, thời trang, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, game và ẩm thực. Các doanh nghiệp du lịch, văn hóa... đã chuẩn bị 52 gian hàng nhằm tôn vinh tinh hoa sáng tạo và tiềm năng phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, sự góp mặt của các ngành công nghiệp văn hóa tại hội chợ mùa Thu 2025 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sáng tạo, kết nối văn hóa - thương mại - du lịch. Quảng bá hình ảnh Việt Nam sáng tạo, thân thiện, hội nhập tới bạn bè quốc tế.

Cùng với hoạt động trình chiếu Mưa đỏ và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ còn mang đến nhiều khuyến mại lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và sự kiện “Deal mùa vàng” kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Hội chợ mùa thu 2025 là sự kiện thương mại cấp quốc gia, do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 25-10 đến 4-11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Không gian hội chợ được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, kể câu chuyện về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

MAI AN