Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn phát triển đô thị thông minh

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức hội nghị “Tổng kết Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030”, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị “Tổng kết Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018–2025, định hướng đến năm 2030”

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, phát triển đô thị thông minh đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng là lĩnh vực mới mẻ, chưa có tiền lệ. Các bộ, ngành, địa phương cần thẳng thắn nhận diện khó khăn, điểm nghẽn để tìm lời giải cho những vấn đề cốt lõi như: cơ sở phương hướng, mô hình triển khai, hiệu quả thực chất, liên thông và chia sẻ dữ liệu, nguồn lực và thể chế.... Quan trọng nhất là phải trả lời được câu hỏi: người dân đã thực sự được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển đô thị thông minh hay chưa?

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có 19 địa phương triển khai phần mềm thông tin quy hoạch trên thiết bị di động, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian theo mô hình GIS và kho dữ liệu dùng chung toàn tỉnh. Việc công bố công khai quy hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu số trên nền GIS đang được nhiều địa phương tích cực thực hiện, chuyển mạnh từ công bố truyền thống bằng hồ sơ giấy sang không gian số, giúp tăng tính minh bạch, giảm khiếu nại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu trực tuyến, đồng thời hỗ trợ quản lý, giám sát xây dựng và cấp phép hiệu quả hơn.

Một số địa phương như TPHCM, Huế, Bắc Ninh đã tích hợp dữ liệu quy hoạch, đất đai, dân cư trên nền GIS. Vĩnh Long, Hưng Yên, Cần Thơ, TPHCM đã phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị thông minh, bước đầu kết nối với các nền tảng điều hành thông minh (IOC) hoặc hệ thống một cửa điện tử.

Cả nước hiện có 29 địa phương hoàn thành xây dựng, thiết lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng quốc gia (NGSP). Cùng với đó, nhiều bộ ngành như Xây dựng, Công an, Y tế, Nông nghiệp - Môi trường... đã và đang triển khai các ứng dụng thông minh, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ Xây dựng cho biết, hợp tác quốc tế trong phát triển đô thị thông minh thời gian qua được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

BÍCH QUYÊN