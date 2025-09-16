Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư công

Chiều 16-9, Văn phòng UBND TPHCM ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư công.

Khẩn trương di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, ngày 24-6-2025, UBND TPHCM đã có Công văn số 4628/UBND-ĐT chỉ đạo triển khai việc di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều sở, ngành, đơn vị phản ánh còn phát sinh vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Thực tế này đang ảnh hưởng đến hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Để kịp thời tháo gỡ, UBND TPHCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan và căn cứ quy định pháp luật cũng như ý kiến của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường, Bộ Công thương để xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện.

Dự thảo này phải lấy ý kiến các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu và chủ đầu tư trong thời hạn 7 ngày, sau đó hoàn thiện trình UBND TPHCM ban hành. Nội dung hướng dẫn phải nêu rõ việc chia thành hai nhóm công trình: nhóm có thu hồi đất (thực hiện theo Luật Đất đai 2024) và nhóm không thu hồi đất (hướng dẫn chi tiết thủ tục bồi thường, hỗ trợ, di dời).

Trong quá trình xây dựng hướng dẫn, cần tập trung làm rõ thủ tục đối với công trình trong và ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương pháp xác định mức bồi thường, hỗ trợ; nguồn kinh phí chi trả; cách xử lý đối với công trình có thể và không thể tháo dỡ. Đồng thời, phải rà soát các cam kết không bồi hoàn để tránh xung đột pháp lý, thống nhất phương án di dời các hạng mục do đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước quản lý, cũng như đưa ra phương án xử lý vật tư thu hồi.

Sở Xây dựng khẩn trương làm việc với Bộ Xây dựng để sớm có hướng dẫn cụ thể về công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời đối với các công trình thuộc ngành xây dựng quản lý. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng phải báo cáo, đề xuất UBND TPHCM và đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20-9-2025.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong di dời hạ tầng kỹ thuật là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ phát triển hạ tầng đồng bộ và bền vững cho thành phố.

QUỐC HÙNG