Bộ Xây dựng thúc tiến độ các dự án giao thông do giải ngân vốn đầu tư công thấp

Ngày 12-9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2025, đồng thời tăng tốc triển khai thi công các dự án đang thực hiện.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cần được khởi công trong năm 2025

Theo báo cáo, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8-2025 của Bộ Xây dựng chỉ đạt 36,7% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước (46,3%). Nguyên nhân chủ yếu là do một số dự án chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu:

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt đầu tư đối với các dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

- Đối với các dự án đã có báo cáo nghiên cứu khả thi như cầu Ninh Cường trên QL37B; mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, các đơn vị cần khẩn trương thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu để khởi công trong năm 2025.

- Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai, kiên quyết xử lý các nhà thầu, tư vấn chậm trễ, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh: đối với các dự án dự kiến khởi công, khánh thành trong năm 2025 nhưng không đáp ứng kế hoạch, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan, khẩn trương báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm theo quy định các tập thể, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ; thay thế ngay những cán bộ yếu kém, hạn chế về năng lực và trách nhiệm; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

BÍCH QUYÊN