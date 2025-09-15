Thủ tướng biểu dương chủ đầu tư, ban quản lý dự án, thi công các công trình trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Công điện nêu rõ, diện mạo kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 2.476km đường bộ cao tốc, các cảng hàng không hiện đại như cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên; các hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, TPHCM… đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục ngàn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (tại các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau); các dự án đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông đô thị lớn như Vành đai 3 TPHCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện 110kV và trung, hạ thế tại miền Nam…, hàng ngàn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên tết".

Các lực lượng đã vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư các dự án, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2025: hoàn thành trên 3.000km đường cao tốc, trên 1.700km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Thủ tướng nêu rõ, những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hiện nay, các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19-12 (nhân dịp 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến) để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa"; quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19-12.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào ngày 19-12, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc Long Thành...

