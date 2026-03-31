Khẩn trương truy xuất thực phẩm vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk khiến 83 người nhập viện

Ngày 31-3, liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đề nghị khẩn trương làm rõ vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân; đồng thời cảnh báo cộng đồng tại nơi xảy ra vụ việc để những người có biểu hiện nghi ngộ độc sớm liên hệ cơ sở y tế.

Các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị theo dõi sức khỏe

Cùng với đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu có; theo dõi sát diễn biến vụ việc và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho người kinh doanh.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, từ chiều 28-3 đến sáng 31-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo ghi nhận 77 ca nhập viện, trong đó 60 ca đang điều trị, 10 ca xin xuất viện, 7 ca xin chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. ở xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cũng đã tiếp nhận, điều trị 6 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày - ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm.

MINH KHANG