Khánh Hòa: 3 thuyền viên tử vong dưới hầm tàu chở hàng

Sáng 17-3, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa) có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn trên tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu tại vùng biển xã Cà Ná.

Clip Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân mắc kẹt dưới hầm tàu. Nguồn: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Theo thông tin ban đầu, ngày 16-3, tàu Trường Nguyên 18 neo đậu tại Chi nhánh khai thác Cảng số 1 - Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná (thôn Thương Diêm 2, xã Cà Ná) để chờ vào cảng bốc hàng.

Khoảng 18 giờ ngày 16-3, ông T.Đ.T. (máy phó) xuống hầm tàu để bơm nước nhưng không thấy quay lên. Phát hiện bất thường, anh T.V.T. (thợ máy) xuống kiểm tra nhưng cũng không có phản hồi. Sau đó, các thuyền viên tiếp tục xuống hỗ trợ và đưa được 4 người lên boong tàu để sơ cứu, riêng ông L.V.Đ. (đầu bếp) vẫn còn mắc kẹt dưới hầm tàu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận nạn nhân mắc kẹt dưới hầm tàu. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường, đưa 2 người đi cấp cứu, còn 2 người đã tử vong.

Với nạn nhân mắc kẹt, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực ngập nước, thiếu oxy. Lực lượng chức năng đã triển khai bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận không gian hẹp.

Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 17-3, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG