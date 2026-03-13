Xã hội

Cháy hầm máy tàu cá, 4 thuyền viên được cứu

SGGPO

Ngày 13-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu CSB 4040 cứu nạn một tàu cá bị cháy khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Ảnh 1.jpg
Tàu KG 94220 TS bị nạn khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam

Cụ thể, rạng sáng 13-3, khi đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, tàu CSB 4040 nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Hiền, thuyền trưởng tàu cá TV 95959 TS đề nghị cứu nạn khẩn cấp tàu cá KG 94220 TS đang bị cháy hầm máy, đám cháy ngày càng lan rộng.

Tàu CSB 4040 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 đã phối hợp với các tàu cá của ngư dân cứu 4 thuyền viên trên tàu KG 94220 TS (do ông Lê Quốc T., sinh năm 1981, ngụ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng).

Ảnh 2..jpg
Tàu CSB 4040 tiếp cận, triển khai các phương án chữa cháy và cứu nạn

Cán bộ tàu CSB 4040 đã thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân gặp nạn. Hiện sức khỏe, tinh thần 4 thuyền viên đều ổn định.

Ảnh 3.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4040 thăm khám, chăm sóc y tế, động viên tinh thần ngư dân gặp nạn

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiếp tục xác minh vụ việc và bảo đảm an toàn cho ngư dân sau khi tàu bị nạn.

Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

Vùng Cảnh sát biển 4 Cháy tàu cá cứu ngư dân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn