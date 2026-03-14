Cứu 9 thuyền viên tàu chở cát bị chìm

Ngày 14-3, ông Vũ Đăng Vượng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho biết, sau gần 24 giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã cứu được 9 thuyền viên trong sự cố chìm tàu Trường Hưng 268 trên vùng biển Cần Thơ.

Tiếp cận hiện trường tàu chìm

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 13-3, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nhận thông tin 1 phương tiện bị nạn tại khu vực cửa Định An.

Qua rà soát, đơn vị xác định phương tiện bị nạn là tàu Trường Hưng 268 (quốc tịch Việt Nam, dài 77m, tải trọng 3.587 tấn, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải quốc tế Minh Châu), do thuyền trưởng Trần Đại Cường điều khiển.

Hiện trường tàu Trường Hưng 268 bị chìm trên vùng biển Cần Thơ

Hình ảnh tàu Trường Hưng 268 ghi nhận vào ngày 11-3 (trước thời điểm gặp sự cố chìm)

Tàu Trường Hưng 268 di chuyển từ Cảng vụ Vĩnh Xương (ngày 11-3) đến Cần Thơ, chở theo hơn 3.550 tấn cát và trên tàu có 9 thuyền viên.

Khi đến khu vực cửa Định An, gặp gió mạnh, biển động, sóng cao 2-4m khiến tàu bị chìm ở phía lái. Thời điểm này, tàu cá gần đó đã cứu được 5 thuyền viên.

Các lực lượng cứu nạn tìm kiếm 2 nạn nhân bị trôi dạt trên biển

Ngay khi có thông tin, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã chỉ đạo điều động tàu kéo Seasco 01, Biển Đông 09 và nhiều nhân viên cảng vụ ra hiện trường ứng cứu.

Tham gia ứng cứu còn có tàu chuyên dụng SAR 413 (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam).

Vị trí tàu Trường Hưng 268 bị chìm

Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu hàng Grand Family 18 đi ngang qua hiện trường, tiếp cận và cứu thêm 2 thuyền viên tại mũi tàu.

Tuy nhiên, thuyền trưởng Cường và máy trưởng (có mặc áo phao) của tàu Trường Hưng 268 vẫn bị trôi dạt trên biển, chưa rõ thông tin.

Kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn

Công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai xuyên đêm.

Đến khoảng 9 giờ, ngày 14-3, tàu chuyên dụng SAR 413 tiếp nhận 2 thuyền viên bị nạn còn lại từ tàu BL 91558 TS (phương tiện này đã phát hiện và cứu nạn 2 thuyền viên trên).

Bàn giao 4 thuyền viên cho lực lượng biên phòng TP Cần Thơ

Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, tình trạng sức khỏe ổn định, các thuyền viên bị nạn đã được bàn giao cho Đồn biên phòng An Thạnh 3 (TP Cần Thơ).

Vụ chìm tàu trên không gây ra sự cố tràn dầu trên biển, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

TUẤN QUANG