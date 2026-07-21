Pháp luật

Cháy nhà 4 tầng ở TPHCM, nhiều người trèo qua nhà hàng xóm để thoát thân

SGGPO

Căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp (TPHCM) bốc cháy lúc sáng sớm khiến nhiều người bên trong phải leo lan can qua nhà hàng xóm để thoát hiểm.

Khoảng 8 giờ ngày 21-7, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà 4 tầng trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, liền hô hoán để dập lửa. Do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao.

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Hiện trường vụ cháy

Lửa và khói đen phủ kín lối ra tầng trệt, những người ở trong nhà phải tìm đường tháo chạy ra khu vực ban công, sau đó leo sang các hộ dân giáp ranh để thoát hiểm an toàn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế hoàn toàn đám cháy.

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Lực lượng chức năng có mặt dập lửa

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt dập tắt ngọn lửa. Theo người dân, căn nhà bị cháy đang kinh doanh cho thuê trọ. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Đường Quang Trung Khói đen Gò Vấp Phủ kín Ngọn lửa cháy nhà 4 tầng

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