Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thành phần 1) sẽ hoàn thành vào ngày 19-12-2025

Ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1).

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, giám sát nhà thầu đánh giá lại tiến độ từng hạng mục, phân đoạn để có kế hoạch, giải pháp tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp và chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan khảo sát việc xây dựng đường gom dân sinh bổ sung tại một số vị trí để đưa ra phương án nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân xung quanh dự án.

Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng gồm 2 dự án thành phần.

Đến nay, giá trị thi công dự án thành phần 1 đạt khoảng 68% giá trị xây lắp; dự án thành phần 2 đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục với hơn 40 mũi thi công và hơn 800 kỹ sư, công nhân, cùng hàng trăm đầu máy móc, thiết bị, đạt khoảng 62% giá trị xây lắp.

Tỉnh Đồng Tháp đang quyết tâm đưa dự án thành phần 1 thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025. Và đến ngày 30-4-2026, dự án thành phần 2 sẽ thông xe kỹ thuật.

